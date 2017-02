Disse bedriftene kan bli nominert til gjev pris

Prisen deles ut i regi av Fosen regionråd, og alle medlemskommunene er bedt om å komme med sine forslag til verdige vinnere.

Utviklingsprisen tildeles aktører som regionrådet ønsker å hedre som gode bidragsytere til en positiv utvikling for hele Fosen-regionen.

Velger kandidat

Kandidatene til prisen bør ha utmerket seg med en spesiell ide eller arbeidsinnsats som har vært fordelaktig for Fosen, eller vært gode ambassadører og talsmenn for Fosen i året som har gått. Vinneren av prisen kan gå både til bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner.

Neste tirsdag er det kommunestyret i Bjugn sin tur å velge en kandidat som skal nomineres til den gjeve prisen.

Tre bedrifter

Formannskapet har i forkant av møtet kommet fram til tre bedrifter som kommunestyret kan velge blant: OEM Aquaservice AS, Scanbio AS og Botngaard AS. Alle tre bedrifter er tilknyttet havbruksnæringa som har blitt ei viktig næring for Bjugn kommune.

OEM Aquaservice AS er den yngste av de tre bedriftene, og har spesialisert seg innen avlusing av laks ved hjelp av ny og banebrytende teknologi. Gjennom mekanisk, kjemikaliefri og skånsom avlusing har de fått kunder langs store deler av norskekysten.

Ledende produsent

Bedriften hadde i 2015 rundt 17 ansatte, og driftsinntektene lå på cirka 6,4 millioner kroner, heter det i begrunnelsen fra formannskapet.

Bedriften Scanbio AS er blant verdens ledende produsenter av fôringredienser fra bærekraftige fiskerier, og har produksjonsanlegg blant annet i Lysøysund i Bjugn. Produktene deres lages av biprodukter fra pelagisk hvit fisk og oppdrettslaks, og er verdifulle ingredienser i fiskefôr, dyrefôr, og biodrivstoff. Scanbio hadde 218 millioner kroner i driftsinntekter i 2015 og rundt 60 ansatte.

51 mill. i driftsinntekter

Den siste kandidaten formannskapet vurderer til nominasjonen er Botngaard AS som har tilhold på industriområdet Valsneset. Selskapet ble etablert i 2009 og driver med produksjon av presenning til merdene i oppdrettsnæringa for å motvirke lus.

De flyttet nylig inn i flunkende nye produksjonslokaler hvor de leverer skreddersydde produkter til sine kunder. Botngaard AS hadde ifølge sakspapirene 51 millioner kroner i driftsinntekter i 2015 og 34 ansatte.

Fjorårets vinner

Vinner av Utviklingsprisen for Fosen 2015 var Hepsø Notservice AS i Osen kommune. Bedriften utfører vasking, desinfisering, testing, reparasjon og impregnering av oppdrettsposer, og fungerer som er servicestasjon for oppdrettsnæringa – både for Fosen og utenfor halvøyas grenser.

Fjorårets pris ble overrakt under Næringskonferansen på Hysnes i Rissa i juni 2016.