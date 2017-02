Sist helg ble Indre Fosen Bygdeungdomslag stiftet i Rissa. Irene Alseth er valgt til leder.

Aktivitetsplaner

- Det vi ønsker å arbeide med er å få med flere. Nå er vi åtte medlemmer. Vi vil arrangere tevlinger, og vi vil få til aktivitet i bygda. Vi skal også hjelpe til på Farmen-dagen i mai, sier lederen av det nystartede bygdeungdomslaget.

Sammen med ett av styremedlemmene var hun på lederkurs i Norges Bygdeungdomslag på Stjørdal i fjor høst. Det skjedde etter at de kom i kontakt med rpresentanter for bygdeungdomslaget på en åpen dag på Øya videregående skole og ble oppfordret til å starte et lokallag hjemme i Rissa.

- Kjempeartig

Trine Onsøyen, leder i Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag, var med på stiftelsesmøtet for Indre Fosen Bygdeungdomslag.

- Det er kjempeartig at vi har fått til et lokallag på den andre siden av fjorden også. Dette er det eneste laget vi har på Fosen nå. Mye av aktiviteten vår skjer i Orkdal- og Gauldalsregionen. Jeg tror det kan bli et bra lag. De virket som en ivrig gjeng, og de har en del planer om aktiviteter, sier fylkeslederen.

God vekst

Norges Bygdeungdomslag har vind i seilene for tiden. Fylkeslaget som har hatt størst vekst den siste tiden er Sør-Trøndelag hvor 510 ungdommer nå er medlemmer.

LES OGSÅ: Inviterer til Farmen-dag