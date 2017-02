Helse og forebygging i fokus, og kommentar på sammenslåing

I går kom meldingen om at Ørland og Bjugn foreslås tvangssammenslått.

- Vi støtter ikke regjeringspartiene i dette, opplyste Geirmund Lykke.

- Kan det bli et annerledes resultat dersom Kristelig Folkeparti går i regjering med Arbeiderpartiet til høsten?

- Vi går til valg på å sitte i regjering sammen med Høyre og Venstre, påpekte Geirmund Lykke.

Men, det var ikke for å snakke om kommunesammenslåing han tok turen til Rissa, men derimot for å lytte til hvordan Rissa har brukt ressursene som har kommet over statsbudsjettet innenfor helse og forebygging i oppvekstsektoren.

Forebygging

- Kristelig folkeparti er opptatt av styrking på helsesøster og satsing på tidlig forebygging. Vi ønsker å høre hvordan det fungerer i praksis, sa Geirmund Lykke som sammen med lokalpolitikerne Odd-Arne Sakseid (KrF) og Johan Rein (KrF) besøkte helsestasjonen og helsesøster Solveig Brørs. Finn Yngvar Benestad var også med i egenskap av å være oppvekstsjef.

Geirmund Lykke påpekte at KrF denne uka legger fram et forslag i Stortinget som går på større lærertetthet, der det skal være maksimalt 16 elever per lærer, men det vil ikke få flertall.

Både Johan Rein og Finn Yngvar Benestad som er tidligere lærere, kom med sine synspunkter i den saken.

- Håpet er jo at med styrket tidlig innsats, blir det mindre spesialundervisning oppover i skolegangen, påpekte Lykke, og fikk full støtte for hvor viktig det er med tidlig innsats og hvordan Rissa har jobbet med hele skoleløpet, fra barnehage til ut videregående skole.

- Vi har faktisk den videregående skolen i fylket som har minst frafall, opplyste Finn Yngvar Benestad.

Styrket helsestasjon

Helsesøster Solveig Brørs fortalte at helsestasjonen er styrket de siste årene.

- Men, vi har ikke fått alt. Den siste potten som kom i fjor var øremerket, men vi har ikke fått alt tidligere, påpekte hun.

- Skolehelsetjenesten og helsesøster er ikke det som står fremst i køen. Dessuten tar det tid å vise til resultater når det gjelder forebygging, påpekte hun.

- Dette er viktige satsingsområder for KrF, og vi mener det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det som er godt for barna er godt for alle, påpekte Lykke.

Samlivsbrudd

Mange samlivsbrudd i dagens samfunn er en av de viktigste årsakene til økt press på helsestasjonene bekreftet Brørs.

- Barn helt ned i første klasse tar kontakt. Det samme gjelder lærerne som ikke vet hvordan de skal håndtere situasjonene som kan oppstå. Det er også foreldre som tar kontakt. Ungene sliter ofte selv om det er en «ryddig» skilsmisse. Problemet er rett og slett at mamma og pappa går fra hverandre og barna vil være lojale mot begge to. Det trenger ikke å være «krig» mellom foreldrene for at barna skal få problemer, påpekte helsesøster.