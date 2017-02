82 meter lang båt gikk på undervannsskjær

Det var en brønnbåt gikk på et undervannsskjær. Klokken 13.20 fikk Fosna-Folket opplyst fra folk på stedet at båten var trukket av skjæret. På Twitter opplyser Hovedredningssentralen i Sør-Norge at det ikke ser ut til at båten har noen lekkasje etter sammenstøtet.

Én person skadet

- Det ser ut som det er tett, ingen tegn til lekkasje. Skipet er trukket av skjæret. Uheldigvis så har et av mannskapet ombord blitt skadet etter at ei trosse har slitt seg, det er muligens brudd i et ben. Sea King holder på å heise ham opp nå, sier redningsleder Eric Willassen til Fosna-Folket klokken 13.26.

Ti stykker ombord

«Roan. Brønnbåt på grunn. 10 pob. Sea King på vei fra Ørlandet», skrev Hovedredningssentralen på Twitter.

- Vi har akkurat fått beskjed, men vi bekrefter at det er en brønnbåt som har gått på grunn klokken 12.39, sa redningsleder Jan Lillebø ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Det skal være ti stykker ombord i båten, opplyser Lillebø.

Kystvakta og Sea King på vei

- Det er ti mennesker ombord i båten, en brønnbåt som frakter fisk. Kystvakta er på vei, det samme er et redningshelikopter fra Ørlandet. Det er flere båter i området som kan assistere havaristen, sierLillebø.