Her er begrunnelsen for at regjeringen vil tvangssammenslå Ørland og Bjugn

Regjeringen foreslår å tvangssammenslå Ørland og Bjugn kommuner. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sikrer stortingsflertall for dette. Stortinget skal sluttbehandle saken før sommerferien.

Begrunnelsen

Her er hele regjeringens begrunnelse for å tvangssammenslå Ørland og Bjugn:

«På Fosen skal det nå gjøres en vurdering av en mer omfattende sammenslåingsløsning. Hvis dette ikke fører frem, slås Ørland og Bjugn sammen. Disse har begge sagt ja til sammenslåing, men uenighet rundt bl.a. kommunesenter har gjort at de ikke har kommet fram til en felles løsning. Statlig investering i ny kampflybase på Ørland gjør det nødvendig med en stabil og forutsigbar kommuneøkonomi som Ørland ikke kan levere alene», heter det i dokumentet fra regjeringen.

Forbehold om Fosen kommune

Regjeringen tar imidlertid et lite forbehold angående en tvangssammenslåing av Ørland og Bjugn:

«Med forbehold om at det fra Fosen-kommunene kommer forslag om en større kommune som inkluderer minimum Roan og Ørland, gjør Stortinget vedtak om sammenslåing mellom Ørland og Bjugn», heter det i dokumentet Fosna-Folket har tilgang til.

Det er ingenting som tyder på at det er realistisk å samle Fosen til én kommune per i dag. At Rissa og Leksvik allerede er i sluttfasen med å slå seg sammen, er et av de store hindrene.

Utreder én Fosen-kommune

Til tross for at énkommunealternativet har blitt diskutert rundt omkring i de forskjellige kommunestyrene på Fosen den siste tiden, skal Fosen som én kommune likevel utredes. Denne utredningen skal være ferdig allerede før påske i år.

Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) tror ikke Stortinget kommer til å tvangssammenslå hele Fosen til én kommune. Dersom Fosen allerede nå skal bli én kommune, mener han Fosen-kommunene selv må bli enig om dette.

- Tror du alle Fosen-kommunene helt frivillig klarer å bli enig om en slik sammenslåing i løpet av noen få måneder i vår?

- Nei. Jeg ser på det som svært krevende, svarer han.

Myrvold er imidlertid inneforstått med at Ørland og Bjugn nå blir tvangssammenslått.

Strid om senter

Ørland og Bjugn har i over ti år forsøkt å slå seg sammen til én kommune. Det har mislyktes gang på gang, og striden har i stor grad stått om hvor kommunesenteret skal ligge. I 2014 var planen at Brekstad skulle være senter. Da sa bjugningene nei i folkeavstemningen. I fjor var planen at Botngård skulle være senter, og da sa ørlendingene nei.

Med bakgrunn i dette, forventer Ørland-ordfører Myrvold at det i stortingsproposisjonen eller i Stortingets vedtak vil stå noe om hva som skal være kommunesenter i en sammenslått Bjugn-Ørland kommune.

- Jo mer spesifikke de er, jo bedre. Om det står noe konkret om hvor senteret skal ligge, så slipper vi en del diskusjoner lokalt. Da kan vi kan vi raskere komme i gang med å jobbe med sammenslåingen, sier Myrvold.

Ørland-ordføreren har kalt inn til et ekstraordinært formannskapsmøte for å diskutere kommunereformen neste torsdag. Fredag neste uke står saken også på sakskartet i Fosen regionråd.

Ikke enig i begrunnelse

I dokumentet Fosna-Folket har fått tilgang til begrunnes tvangssammenslåingen av Ørland og Bjugn blant annet med at «statlig investering i ny kampflybase på Ørland gjør det nødvendig med en stabil og forutsigbar kommuneøkonomi som Ørland ikke kan levere alene».

Den argumentasjonen er ikke Ørland-ordfører Myrvold helt enig i.

- Sammenlignet med andre kommuner på vår størrelse, er ikke Ørland i noen spesielt dårlig økonomisk situasjon. Heller tvert imot. Vi er bedre rustet enn mange andre. Mangel på areal er imidlertid et større problem. Den utfordringen kan være mer relevant som en begrunnelse for sammenslåing, svarer han når Fosna-Folket ber om en kommentar.

Bjugn og Åfjord

Etter at ørlendingene sa nei til sammenslåing med Bjugn i folkeavstemningen i slutten av mai i fjor, gikk Bjugn til Åfjord. Åfjord var på det tidspunktet i ferd med å slå seg sammen med Roan. Roan kommunestyre ønsker ikke å være med på en sammenslåing hvor også Bjugn inngår. Per i dag har Bjugn og Åfjord en gjensidig avtale om sammenslåing. Søknad om sammenslåing er også sendt fra de to kommunene. Nå foreslår altså regjeringen at Bjugn skal tvangssammenslås med Ørland.

Fosna-Folket forsøker å få en kommentar fra Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap).