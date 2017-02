Her er begrunnelsen for at regjeringen vil tvangsammenslå Ørland og Bjugn

Regjeringen foreslår å tvangssammenslå Ørland og Bjugn kommuner. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sikrer stortingsflertall for dette. Stortinget skal sluttbehandle saken før sommerferien.

Forbehold om Fosen kommune

Regjeringen tar imidlertid et lite forbehold angående en tvangssammenslåing av Ørland og Bjugn:

«Med forbehold om at det fra Fosen-kommunene kommer forslag om en større kommune som inkluderer minimum Roan og Ørland, gjør Stortinget vedtak om sammenslåing mellom Ørland og Bjugn», heter det i dokumentet Fosna-Folket har tilgang til.

Det er ingenting som tyder på at det er realistisk å samle Fosen til én kommune per i dag. At Rissa og Leksvik allerede er i sluttfasen med å slå seg sammen, er et av de store hindrene.

Begrunnelsen

Her er hele regjeringens begrunnelse for å tvangssammenslå Ørland og Bjugn:

«På Fosen skal det nå gjøres en vurdering av en mer omfattende sammenslåingsløsning. Hvis dette ikke fører frem, slås Ørland og Bjugn sammen. Disse har begge sagt ja til sammenslåing, men uenighet rundt bl.a. kommunesenter har gjort at de ikke har kommet fram til en felles løsning. Statlig investering i ny kampflybase på Ørland gjør det nødvendig med en stabil og forutsigbar kommuneøkonomi som Ørland ikke kan levere alene», heter det i dokumentet fra regjeringen.