Grønt lys for ny fôrfabrikk

Konserndirektør for fôr og direktør for Marine Harvest Skottland, Ben Hadfield mener satsingen vil gjøre produksjonen mer effektiv og bærekraftig.

Takknemlig for støtte fra lokalbefolkningen

- Jeg er svært glad for at de lokale myndighetene har godkjent planene og at vi nå kan starte byggingen. Jeg er også svært takknemlig for den overveldende støtten vi har fått av lokalbefolkningen. Denne satsningen kommer til å gjøre produksjonen vår av laks enda mer effektiv og bærekraftig, sier Hadfield i ei pressemelding.

Byggingen vil starte i slutten av mars 2017 og fabrikken vil stå ferdig i løpet av 2018. Når fabrikken åpner vil 55 personer arbeide på fabrikken, som vil være blant de mest effektive og bærekraftige fôrfabrikkene i verden. Investeringene er anslått til om lag 110 millioner euro.

Økning i etterspørsel

- Vi ser en sterk økning i etterspørselen etter laksemel og lakseolje til blant annet dyrefôr og kosttilskudd på grunn av det høye innholdet av omega-3, sier direktør for Marine Harvest Ingredients, Bjørn Erik Flem.

Marine Harvests nye fabrikk vil bli bygget på Isle of Skye på vestkysten av Skottland, i samme område som selskapets oppdrettsanlegg er plassert.