Ap vil stemme mot regionreform

– Høyre og Frp har ikke vært villige til å gi noen nye oppgaver til regionene. De har dessverre stemt mot Aps forslag til nye oppgaver. Vi vil derfor stemme imot når regjeringen vil tvinge fylker til å slå seg sammen, sier Støre til NTB.

Sp: – Overkjøring av lokaldemokratiet Stortingsflertallet har blitt enige om en kommunereform som valser over lokale vedtak, mener Senterpartiet.

Regjeringen og samarbeidspartiene la onsdag fram et nytt kart over kommuner og fylker, der de 19 sistnevnte blir slått sammen til ti eller elleve regioner. Dagens 428 kommuner blir redusert til 358.

Støre mener det nye kommune- og regionkartet framstår som vilkårlig.

– Det er uklart hvorfor noen kommuner og fylker tvinges sammen mot sin vilje, mens andre får fortsette som i dag, sier han og framholder at Ap hele tiden har vært imot å bruke tvang.

Sterke reaksjoner

Fylkeslederne i Nordland, Troms og Finnmark reagerer sterkt på forslaget til regionreform som det er blitt flertall for i Stortinget.

– Ulogisk og udemokratisk, mener fylkesordfører Runar Sjåstad i Finnmark, fylkesrådsleder Cecilie Myrseth i Troms og fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland.

I det nye regionkartet blir Nord-Norge delt i to regioner, mot dagens tre fylker, noe som har svært liten forankring i folket, ifølge de tre fylkeslederne. De mener inndelingen framstår som tilfeldig og useriøs.

– Hvorfor vil de fire partiene ha endringer i Nord-Norge når Møre og Romsdal og Rogaland skal bestå? De klarer jo ikke engang selv å si hva de mener med Nord-Norge, sier Myrseth.

De tre fylkeslederne ber regjeringen være tydeligere på hva som ligger i reformen, og mener regjeringen har lagt opp til en dårlig prosess.

Lite overføring av myndighet

Verken Høyre eller Fremskrittspartiet legger skjul på at de egentlig ønsker å skrote hele fylkesnivået og ha to forvaltningsnivåer i stedet for tre. Regionreformen er et kompromiss med samarbeidspartiene, innrømmet leder i kommunalkomiteen Helge André Njåstad (Frp) overfor NTB da reformen ble presentert onsdag.

De tre fylkeslederne i nord reagerer også på at i forslaget som ligger på bordet, er det svært lite overføring av myndighet til regionene. De påpeker at fylkene allerede har mistet oppgaver med regjeringens kutt i midlene til utvikling i regionene.

– I tillegg er det få reelle nye oppgaver i denne reformen, understreker Cecilie Myrseth.