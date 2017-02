Ut med røyk og inn med snus?

Andelen som røyker daglig, har falt sterkt i hele befolkningen etter år 2000, melder Statistisk sentralbyrå. Tydeligst har dette vært blant de aller yngste, som i mye mindre grad enn før begynner å røyke. Mange unge begynner imidlertid med snus uten å gå veien om røyking. Nesten en av tre unge menn og en av fem unge kvinner snuser daglig.

Flere stumper sigaretten

Daglig røyking er vanligst blant den eldste delen av befolkningen. Andelen som røyker daglig vil synke etter hvert som de eldste røykerne dør hvis ikke røykemønsteret endres. På sikt vil antakelig andelen av befolkningen som røyker daglig, falle til under 10 prosent. Sett i lys av røykemønsteret blant yngre generasjoner, vil andelen antakelig falle til under fem prosent i overskuelig framtid.

Flere setter pris på en pris

For snusbruk er bildet motsatt. Her er andelen brukere klart størst blant de yngste. Imidlertid ser det ut til at snusbruken har flatet ut i de senere årene i de yngre aldersgruppene. Hvis denne trenden holder seg, vil vi ende på knapt 30 prosent yngre menn som snuser daglig, og knapt 20 prosent yngre kvinner. Andelen som bruker tobakk hver dag, vil da stabilisere seg rundt 35 prosent for menn og rundt 25 prosent for kvinner.