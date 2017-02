Knyttet norsk-amerikansk vennskap for felles framtid

Det var morgen i Arizona og ettermiddag i Fosen da ordfører Jerry Weiers i Glendale og hans kollega Tom Myrvold (H) i Ørland på samme tid og på hvert sitt kontinent signerte vennskapsavtalen mellom de to kommunene.

Basert på samarbeid

- Dette er en vennskapsavtale basert på samarbeid om ei felles framtid, sa ordfører Myrvold etter at den drøyt en time lange seremonien var over, og det var tid for å nyte marsipankaken som var dekorert med de to nasjonenes flagg.

Planen om en vennskapsavtale ble for alvor lansert da Myrvold i spissen for en liten delegasjon fra Ørland og Bjugn besøkte Glendale våren 2016.

F-35 som fellesnevner

Kampflyet F-35 er fellesnevneren som har bragt de to kommunene sammen. Glendale, som ligger tett ved storbyen Phoenix i Arizona, er vertskommune for Luke Air Force Base, basen der mannskap fra Ørland nå er under opplæring og trener med kampflyet F-35.

Mens bånd som ligger bak opprettelse av vennskapskommuner tradisjonelt er basert på historiske hendelser, så er samarbeidet mellom Glendale og Ørland i stor grad basert på at man ønsker å lære av hverandre. Ikke minst når det kommer til å utnytte synergieffekter innen næringsutvikling knyttet til det å være vertskommuner for viktige flybaser.

Direkte overføring

De to parallelle seremoniene i Norge og USA ble direkteoverført med lyd og bilde begge veier, slik at deltakerne både så og hørte hverandre på skjermer begge steder. På Brekstad var næringssjef Arne Martin Solli lokal seremonimester, og loset både talere og gjester som var til stede i kommunestyresalen trygt gjennom programmet. På storskjerm kunne ørlendingene også se en rekke sambygdinger som var invitert av ordfører Weiers til å delta i seremonien i Glendale.

Austrått-cognac

I tillegg til taler, så ble både USAs og Norges nasjonalsanger framført av lokale sangere. Gaveutveksling sto også på programmet. I Glendale bød ordføreren på en bok om distriktet samt lokalprodusert sjokolade i vakker forpakning. Kollega Myrvold på sin side bød også på en bok om Norge, samt ei flaske med edle dråper Austrått-cognac. Ut fra responsen i Arizona la det ingen demper på gleden at drikken med Austråttborgen på etiketten er produsert i Frankrike.

- Jeg venter at du deler litt av innholdet med meg neste gang vi møtes, sa Myrvold med glimt i øyet til ordfører Weiers.

November-besøk

- Hva blir neste skritt i utviklingen av denne vennskapsby-avtalen?

- Vi inviterer en delegasjon fra Glendale til å besøke Ørland i november, i forbindelse med at de første nye kampflyene da er planlagt å lande i Ørland, forteller ordfører Myrvold.