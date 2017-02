I dag går Fosna-Folket i pluss

- Du som bare har lest oss på nett tidligere, får nå se hva du går glipp av om du ikke er abonnent. De sakene som nå blir lagt på pluss, har tidligere kun blitt publisert i papiravisa. Det vil imidlertid fortsatt bli omtrent like mange åpne nettsaker som tidligere.

- For første gang skal vi publisere saker eksklusivt for abonnentene hver eneste dag. Du som allerede er abonnent, har tilgang uten at det koster deg noe mer. Om du trenger hjelp med å komme i gang, er du hjertelig velkommen innom Fosna-Folkets lokaler på Brekstad, sier redaktør Alexander Killingberg.

- Må endre

På F-F+ vil lokalavisa hver eneste dag publisere en rekke artikler for abonnentene.

- Medievanene til folk er radikalt endret i løpet av svært kort tid. Om få år er det vanskelig å tenke seg noe annet enn at folk flest leser nyheter på mobilen. Når folk endrer seg, må også vi endre oss for å rekruttere nye abonnenter, sier redaktør Killingberg.

- Gled dere til fredag

Fosna-Folket endrer denne uken også utgivelsesfrekvens på papir fra tre til to ukentlige utgivelser. Torsdag 16. februar kom den siste torsdagsavisa ut på papir. Trønderbladet, Avisa Sør-Trøndelag og Brønnøysund avis har nylig gjort lignende tiltak.

- Det vi gjør nå er å tilpasse produktet etter tida vi lever i. I stedet for tre ukentlige utgivelser på papir, kommer vi nå med to langt fyldigere papiraviser i uka. Sideantallet per uke vil ikke gå vesentlig ned. Endringene frigjør også kapasitet i redaksjonen til å lage mer og bedre innhold. Vi er en liten redaksjon, og torsdagsavisa har tidligere gjort det vanskelig for oss å lage den store og fyldige helgaavisa. Vi har rett og slett hatt for lite tid på den. Nå får vi muligheten til å lage en knallgod fredagsavis som varer mye lenger enn den gamle. Vi byr på mer dyptpløyende nyhetssaker og nært stoff som tresiders portrett samt en ny, spennende historisk serie. Gled dere til fredag, sier redaktør Killingberg.

- Vi vant nylig en pris for beste lokaljournalistikk under utdelingen av den Trønderske journalistprisen 2016. De endringene vi gjør nå, gjør oss i langt større grad i stand til å sette journalistisk dagsorden, mener Killingberg.