Forventer at regjeringen skal si noe om hvor kommunesenteret skal ligge

Dersom lekkasjene stemmer, mener Ørland-ordføreren at regjeringen bør si noe om hvor kommunesenteret skal ligge.

- Jeg håper og forventer at de sier noe om det. Om ikke, blir det som å ta avgjørelsen men delegere problemet, sier Tom Myrvold (H).

Han forventer ikke nødvendigvis at regjeringen skal si konkret at senteret skal ligge i Botngård eller Brekstad, men han ser for seg at temaet blir nevnt i proposisjonen.

Les mer: Ørland og Bjugn kan bli tvangssammenslått.

Senterstrid

Ørland og Bjugn har i over ti år forsøkt å slå seg sammen til én kommune. Det har mislyktes gang på gang, og striden har i stor grad stått om hvor kommunesenteret skal ligge. I 2014 var planen at Brekstad skulle være senter. Da sa bjugningene nei i folkeavstemningen. I fjor var planen at Botngård skulle være senter, og da sa ørlendingene nei.

Les mer: Fosen-ordførerne møtte Sanner.

Forhandler trolig fortsatt

Etter at forrige sammenslåingsforsøk strandet i slutten av mai i fjor, har Bjugn nå en gjensidig avtale med Åfjord om sammenslåing. De siste ukene har regjeringspartiene vært i forhandlinger om kommunereformproposisjonen som legges frem før påske. Lekkasjer som Fosna-Folket, VG, Dagbladet og nå sist Aftenposten har fått fra forhandlingene, sier at Ørland og Bjugn blir foreslått tvangssammenslått. Etter det Fosna-Folket erfarer forventes det ikke store endringer fra forslaget som nå ligger der, men ifølge lokalavisas opplysninger pågår det fortsatt forhandlinger.

Stortinget behandler

Selv om Ørland og Bjugn blir foreslått tvangssammenslått i stortingsproposisjonen, er det stortinget som har siste ord når saken behandles før sommeren.

- Dersom det ikke står noe om hvor senteret i en sammenslått Ørland og Bjugn kommune skal ligge i stortingsproposisjonen, forventer jeg at stortinget sier noe om dette i sin behandling, sier Ørland-ordfører Myrvold.