Dømt etter påkjørsel av 75 år gammel dame

Mannen er også fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på 1 år og 3 måneder.

Alvorlig skadet

Det var i kong Øysteins veg i Trondheim i 16.30-tida 18. november 2015 at den mannlige sjåføren kjørte på en kvinne (75). Kvinnen var i ferd med å krysse fotgjengerfeltet da hun ble truffet av bilen. Hun ble påført alvorlige skader. Mannen var tiltalt for ved uaktsomhet å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse. Han var videre tiltalt for brudd på Vegtrafikklovens paragraf 31 første ledd jamfør paragraf 3 om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom.

Nektet straffskyld

Mannen i 20-årene erkjente ikke straffskyld etter tiltalen da Sør-Trøndelag tingrett behandlet saken. Retten mente det objektivt sett var ubestridt at tiltalte hadde overtrådt bestemmelsene i tiltalen. Retten påpekte at den 75 år gamle kvinnen var i ferd med å krysse veien ved fotgjengerfeltet.

«Hun ble truffet av fronten på tiltaltes bil ca midt på, ble kastet mot frontruta som hun sannsynligvis traff med hodet først, og ble liggende i vegbanen ved siden av svært hardt skadd. Tiltaltes bil stanset 14,35 meter etter gangfeltet», heter det i dommen.

Utfordrende lysforhold

I dommen går det frem at det var utfordrende lysforhold på ulykkesstedet. Det var våt og mørk asfalt, lett regn og yr i lufta og i tillegg redusert belysning fra gatelysene. Den fornærmede kvinnen var også kledd i mørke klær, men hadde en refleksbrikke hengende på håndveska. Retten mente imidlertid at denne neppe kunne ha vært særlig synlig verken for bilførere som kom øst- eller vestfra. Retten la til grunn at tiltalte kjørte mellom 40- og 44 km/t da ulykken skjedde. Det er 50-sone på stedet. Tiltalte forklarte i retten at han ikke hadde noen bil foran seg da hendelsen inntraff.

«På spørsmål om han også så seg til begge sider for å forvisse seg om det ikke var fotgjengere i eller ved fotgjengerfeltet, forklarte tiltalte at han mente han så opp og frem og varierte blikket, og dersom han hadde sett en fotgjenger så ville han gjort tiltak. Han forklarte at han hadde jevn fart, han bremset ikke ned foran fotgjengerfeltet, og mener det må være noe som gjorde at han ikke så NN (fornærmede, red.anm.) på veg ut i fotgjengerfeltet, med den følge at han kjørte på henne», står det i dommen.

Ikke grov uaktsomhet

Retten la også til grunn at det ikke er indikasjoner på at tiltalte hadde vært opptatt med mobiltelefonen, bilradioen eller eventuelle andre forstyrrende elementer like før kollisjonen. Retten konkluderte likevel med at mannen hadde vært uaktsom ved at han ikke tilpasset hastigheten etter kjøreforholdene.

«Han reduserte ikke farten foran fotgjengerfeltet, og det må legges til grunn at han ikke forvisset seg godt nok om at det ikke var noen i eller på veg ut i fotgjengerfeltet da han nærmet seg dette», konkluderte retten.

Etter en helhetsvurdering kom retten frem til at tiltaltes uaktsomhet ikke var grov.

«Retten mener således at det verken er grunnlag for å karakterisere tiltaltes handling for sterkt klanderverdig eller at det er grunnlag for sterk bebreidelse», står det i dommen.