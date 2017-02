Aarbergsbotten trekker seg fra stortingsvalget

Ørlendingen Torhild Aarbergsbotten sier til Fosna-Folket at det ikke ligger en maktkamp i fylkespartiet bak avgjørelsen om å trekke seg fra 3.plassen på Sør-Trøndelag Høyres liste til høstens stortingsvalg.

- Veldig ærlig

- Dette er en veldig ærlig vurdering, sier hun til Fosna-Folket. Aarbergbotten viser også til det faktum at fylkeslaget kunne endt med tre kvinner på topp ut fra resultatet fra prøvenominasjonen i Trondheim Høyre.

- Det kler ikke partiet med tre damer på topp, like lite som det ville med tre menn på topp.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland topper nominasjonslista, som etter fylkespartiets årsmøte hadde Frank Jenssen på 2.plass og Aarbergsbotten på 3.plass. Da det ble klart at Jenssen får jobben som fylkesmann i nye Trøndelag fylke, ble det klart at lista måtte suppleres. Det er i denne forbindelse Aarbergbotten har konkludert om sin politiske framtid.

Politiske og personlige årsaker

- Jeg ønsker å gi alt som fylkespolitiker nå når nye Trøndelag skal etableres, sier Aarbergsbotten til Fosna-Folket.

I en pressemelding opplyser høyrepolitikeren også at det ligger personlige årsaker bak valget, i tillegg til ønsket om igjen å bli heltids fylkespolitiker.

- Jeg savner reisene med hurtigbåten, og jeg savner huset mitt på Ørlandet. Samtidig har jeg lært mye som politiker den tiden jeg har vært på Stortinget, forteller hun til lokalavisa. I tillegg kommer at hun i mai skal gifte seg, og ikke ser pendling til Oslo som det hun ønsker å basere ekteskapet på.

Her er hele pressemeldingen fra Torhild Aarbergsbotten:

«Æ savne Trøndelag

Etter nøye vurdering trekker jeg meg fra å stå på Stortingslista for Høyre. Jeg savner dypt og inderlig å være mer hjemme i Trøndelag. Jeg savner turene på hullete veier, møte mennesker på hurtigbåten, delta i diskusjonen om ferjer og hvordan vi skal få de beste videregående skolene i Trøndelag. Det finnes ikke en mer spennende region enn Trøndelag, og jeg ønsker å delta fullt og helt i debatten om hvordan vi kan bygge regionen på en best mulig måte. Derfor velger jeg å tre ut av nasjonal politikken for å gi forutsigbarhet for resten av fylkestingsgruppen, og for å vie meg fullt og helt til regionalpolitikken fra høsten av.

Etter at prøvenominasjonen fra Trondheim ble kjent, ligger det også an til at det kunne bli tre damer på de tre øverste plassene. Det mener jeg kler Høyre som parti dårlig. Likestilling gjelder ikke bare damer, men også menn. Jeg ber derfor nominasjonskomiteen innstendig om å finne en mann å sette inn blant de tre øverste plassene. Jeg håper at partiet kan slutte seg enstemmig til en ny stortingsliste og støtte helhjertet opp om kandidatene. Det er hva vi trenger nå, skal vi vinne valget til høsten.

Til sist legger jeg også til at min private situasjon har endret seg siden nominasjonsmøtet i høst. Jeg skal gifte meg i mai, og et pendlerliv til Oslo i fire nye år, er ikke hva jeg ser som det beste grunnlag for et godt ekteskap.

Jeg ser frem til en god valgkamp og kunne få lov til å jobbe knallhardt med politikk fremover – hjemme i Trøndelag som jeg er så utrolig glad i.»