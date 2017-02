Ønsker dusør på sporing av gaupa i Fosen

Det sier Geir Jostein Ørsjødal til Fosna-Folket, som sitter i styret for Verran og Mosvik rovdyrlag.

– Få dokumentasjoner i Fosen

– Vi er nå inne i det fjerde året uten gode sporforhold og vi er flere som klør oss litt i hodet for å finne en løsning som kan bedre situasjonen. Vi hører om observasjoner rundt om, men veldig få dokumentasjoner på Fosenhalvøya.

Ørsjødal har tidligere vært i kontakt med statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet (KLD). Denne uka har han vært i kontakt med leder i rovviltnemda for region 6, Gunnar Alstad, som også har orientert Fykesmannen om de forvaltningsmessige utfordringene de står ovenfor i kystområdene.

– Det er avgjørende for en god forvaltning av gaupe at vi til enhver tid har en noenlunde oversikt over bestanden. Tidligere har dyktige jegere i flere områder vært flinke til å rapportere i forbindelse med jakta, men når snøen uteblir også jakta, og da faller plutselig mye av grunnlaget bort for mye av den registreringen som er gjort tidligere. Det er ikke bare Fosen som har lite snø og dårlige sporforhold, men også store deler av ytre Namdal og sørover mot Møre, opplyser Geir Jostein Ørsjødal.

Endelig sporsnø

Ørsjødal er glad for at det endelig ble sporsnø denne uka. Han mener de er avhengig av å få folk ut når det er forhold, og tror en solid dusør kan utløse akkurat det.

– Vi har tidligere diskutert om et prosjekt med kameraovervåking kan være aktuelt, men jeg tror det er for resurskrevende og litt for mye lotto om du treffer med plassering. Jeger og fiskeforeningene rundt om har gjennom flere år hatt en ordning der de har fått kompensasjon for å gå noen oppsatte linjer i visse tidsrom. Jeg mener dette ikke fungerer godt nok som det er per i dag, og ønsker å få drøftet dette for å se på andre muligheter. Poenget er at man må få folk ut i skogen når det er gode forhold, enten det er i november eller februar, mener Geir Jostein Ørsjødal.

Inviterer

Gjennom Fylkesmannen er det mulig å søke om prosjektmidler, såkalte FKT-midler. Dette er for sent inneværende år, men det bør være mulig neste år, framholder Ørsjødal.

– Jeg skulle gjerne sett at vi i samarbeid kunne klart å få skrapa sammen noen kroner allerede i år for å få folk ut, og inviterer egentlig både beitenæringa, gjennom sau og geit, bondelag, jeger og fisk og eventuelt andre til en dialog om hvordan vi kunne gjort dette. Men det haster veldig, det er ikke godt å vite hvor lenge vi får beholde denne snøen som kom nylig. Jeg bidrar gjerne med mine tanker rundt dette.

Geir Jostein Ørsjødal understreker at hans ærend ikke bunner i et ønske om å å få mer å jakte på.

– Dette er rett og slett et tiltak som jeg tror kan bidra til at vi kan få bedret registreringen og bestandskartleggingen, noe som er et mål for forvaltningen. Dessuten vil dette bidra til å sikre en jevn bestand uten alt for store konflikter, legger Geir Jostein Ørsjødal til.