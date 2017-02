Nå skal det bli klart språk

I fjor fikk Indre Fosen kommune 50.000 kroner fra KS (Kommunenes Sentralforbund) for å skolere politikere og ansatte til å skrive et klarere språk. Dette er et prosjekt som går over hele landet og KS bevilget én million kroner til det totalt.

Klart språk

I Indre Fosen kommune fikk ledergruppa en orientering denne uka. Tidligere har blant annet skoleledelsen fått en innføring i "Klart språk".

Det er kommunikasjonsrådgiverne Kjersti Lerstad, Leksvik og Kari Klepp, Rissa som tar for seg politikere og ansatte i Indre Fosen.

Skolerer enhetene

- Vi kommer til å dra rundt fra enhet til enhet. De har ulike behov. Målet er at alle skal bli flinkere til å formidle, forteller Kari Klepp.

Demokratiet

Hun påpeker at dette handler om demokratiet, men også andre ting.

- Det angår jo også rettsikkerheten. Vi må følge utviklingen i samfunnet.

Målet er å lærer politikere og ansatte å formulere seg mest mulig muntelig. Offentlige dokumenter trenger ikke være tunge og vanskelige.

De to kommunikasjonsrådgiverne vil også komme med forslag til ny mal på saksframlegg som de mener vil gjøre ting mer tydelige.

Eksempler på Tåketekst - Klart språk

Omforent - enige om

Begjære - be om

Ihensynta - ta hensyn til

Påkrevet - nødvendig

Utøve - praktisere

Foreligge - er, finnes

Hvorvidt - om

Nåværende tidspunkt - nå

Forestå - stå for, lede, sørge for

Konsensus - enighet