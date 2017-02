- Vi kan kanskje ikke hjelpe så mye, men litt hjelp er bedre enn ingen hjelp, sier ildsjel Aud Lund i Hjelp Baltikum. Når neste hjelpesending går fra Fosen til Latvia og Estland i begynnelsen av april, så håper hun drøye 20 fosninger er med bussen. Hun lover i alle fall at de som blir med på den ukelange reisen får opplevelser og inntrykk som de aldri glemmer.

Sørget for sengeklær

Før jul var Lund med da organisasjonen sendte en lastebil til de baltiske landene. I lasten var blant annet en stor mengde sengeklær.

- På turen før det var vi innom en internatskole på landsbygda i Latvia, der elevene var fra førskolealder og oppover. Vi fikk se at de hadde senger og madrasser, men sengeklær manglet de rett og slett, forteller Lund.

Store kontraster

Hjelp Baltikum henvender seg i hovedsak til landsbygda i de baltiske landene med sine hjelpesendinger. Lund forteller om store kontraster mellom by og land, men også varme og hjertelige møter med mennesker.

- I Latvia ser det ut til at myndighetene ønsker at folk skal forlate landsbygda, og helst flytte inn til storbyen Riga, forteller hun. Og legger til at mange som gjør dette nok også blir skuffet over det livet som venter i storbyen. Samtidig fører denne politikken til at de som ønsker å fortsette livet på bygda føler at de blir overlatt til seg sjøl.

Samhold

- Men vi ser at samholdet er sterkt, og folk hjelper hverandre med det de har. De organiserer seg, og får til å opprette blant annet skoletilbud. Men de mangler også mye, forteller Lund.

Reisen i april går med buss, og for de som velger å bli med venter det overnattinger på gode hotell, samt måltider underveis. Samtidig får de på nært hold se hvordan folk flest lever i landene som besøkes. Nye vennskapsbånd knyttes også mellom Fosen og folk i de baltiske landene.

- Ved å organisere turene på denne måten, så får vi en mulighet for å dekke kostnadene med frakt av hjelpesendingene, avslutter ørlendingen Aud Lund.