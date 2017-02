Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) skal være i beslutningsfasen av arbeidet med kommunereformen, og stortingsproposisjonen skal om ikke lenge gå i trykken. Mandagens møte med statsråden var derfor Fosen-ordførernes siste mulighet til å påvirke kommunestrukturen i denne omgang.

- Godt møte

- Det var et godt møte. Ordførerne fikk legge fram synspunktene våre, og ministeren lyttet. Han virket ivrig på å få et faktagrunnlag for å samle Fosen til en kommune, etter at Fylkesmannen anbefalte det. Men han utelukker heller ikke subsidiære løsninger, og det kan fortsatt være aktuelt med tvang, sier Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) etter møtet i hovedstaden.

Før helgen publiserte VG en liste over de heteste tvangskandidatene, hvor Ørland og Bjugn var nevnt.

Kan bli tvang

- Kunne statsråden bekrefte lekkasjene om tvang mellom Ørland og Bjugn?

- Jeg tror ikke ministeren ønsker å konkludere ennå, de skal gjøre seg ferdig og diskutere saken i regjeringen. Men som sagt utelukker han ikke subsidiære løsninger, eksempelvis Ørland og Bjugn, og det kan fortsatt være mulighet for tvang, svarer Undertun.

Torsdag forrige uke samlet ordførerne seg til et møte Fylkesmannen på Brekstad. Her var det særlig tilrådningen om en kommune på Fosen som ble drøftet. Kun Vibeke Stjern (Ap), ordfører i Åfjord, kunne imidlertid gå inn for det.

Tidsaspekt

Som et slags kompromiss, særlig overfor Indre Fosen, ble ordførerne enige om å foreslå utarbeidelsen av et bredere faktagrunnlag rundt tettere samarbeid på Fosen.

- Det er vi langt på vei enige om, men jeg opplever at Sanner ønsker noe mer kjøtt på benet, særlig når det gjelder tidshorisont.

Fylkesmannen har anbefalt at Fosen samles til ett rike fra 2020.

Tredeling?

- Hvilke signaler tar du med deg fra møtet?

- At det er en reell mulighet for tvang. Vi må ha en dialog på hvordan vi eventuelt skal forholde oss til det i kommunestyret, sier Undertun.

Ordfører i Ørland, Tom Myrvold (H) tror i likhet med Undertun at det er en reell mulighet for tvangssammenslåinger.

- Ministeren var veldig ærlig på hva han tenkte, og det var vi ordførerne også. Anbefalingen i stortingsproposisjonen vil trolig innebære en eller annen form for tvang. Om det er en Fosen-kommune, tredeling eller todeling, sa han ikke noe om, sier Myrvold.

- Fornuftig

Ifølge Myrvold skal Fylkesmannen nå få midler til utarbeide et faktagrunnlag om Fosen kommune, og når det kan eventuelt realiseres.

- Det kommer nok en innstilling før påske som innebærer en form for tvang. Samtidig åpnes det opp for å lage et faktagrunnlag for et samla Fosen. Det er alltid fornuftig med fakta i bunnen før man fatter beslutninger, det gjelder også for stortingspolitikere, sier Myrvold.