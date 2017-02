Sluttet etter prøvetiden

Stein Hagen ble tilsatt som rektor ved Vanvikan skole 1.august i fjor. Nå har han sluttet i stillingen etter seks måneder.

- Valgte å trekke seg

- Han valgte å trekke seg etter prøvetiden. Det er personlige og familiære årsaker til det. Han hadde også lang arbeidsveg. Det har også vært forventninger om å være mere til stede som vært vanskelig å imøtekomme for ham, sier kommunalsjef for oppvekst i Leksvik, Laila Bragstad.

Presset til å gå?

Hagen, som er bosatt i Stjørdal, bekrefter at det er familiære årsaker til at han har valgt å trekke seg, og at han ikke har ytterlige kommentarer utover det.

Det verserer rykter om at rektoren skal ha blitt presset til å gå.

- Det har jeg ingen kommentar til, sier Bragstad.

Setterektor

Nå er det en ledergruppe på tre personer med en setterektor i spissen som leder Vanvikan skole.

- Vi er nå i en prosess hvor vi utformer en utlysningstekst etter ny rektor. Inntil en ny rektor er på plass vil rgruppen på tre personer ta seg av lederoppgavene på Vanvikan skole, opplyser Bragstad.

Stein Hagen overtok etter Jannice Breivold By som satt i rektorstolen ett år før hun valgte å si ja til en stilling som rektor og styrer ved Stokksund oppvekstsenter i heimkommunen Åfjord.

