Lover omkamp av Bjugin-salget

1. desember fikk hotell Bjugin i Botngård nye eiere.

Bjugn kommunestyre vedtok å selge bygget til trondheimsbaserte AHA Eiendom for 13 millioner kroner i starten av november i fjor, et salg som gikk for lukkede dører av «forretningsmessige hensyn».

Vakte reaksjoner

Lokalpolitiker Einar Aaland (H) var selv blant budgiverne som ikke nådde opp, og reagerte den gang sterkt på at salget ble lukket for offentligheten.

Aaland var særlig kritisk til premissene for budene som kom inn, der Aaland mente kommunen hadde gått vekk fra å kreve videre drift av hotell – til i stedet å godta høyeste bud uten denne typen føringer. Aaland var inhabil og deltok derfor ikke i behandlinga.

Uten føringer

Ordfører og styreleder i det kommunale foretaket som eide hotellet, Ogne Undertun (Ap), viste den gang til vedtak som Bjugn kommunestyre fattet i april i fjor hvor det går tydelig fram at det var viktigere for kommunen å få inn penger, enn at det fortsatt skal være hotelldrift.

«Hotellet selges videre uten føringer for videre hotelldrift. Salg skal gjennomføres så lenge budet er godt nok og fjerner de kommunale overføringene vi har pr. år i dag», lød vedtaket fra april.

Mener behandling er lovstridig

Aaland og en annen budgiver har klaget på behandlinga av salget av hotellet, med anmodning om lovlighetskontroll - men får ikke medhold av Fylkesmannen. Budgiverne har anført at kommunens behandling av saken er lovstridig, og bør behandles på nytt.

I et brev til de to budgiverne datert 8. februar 2017 skriver Fylkesmannen at det ikke er grunnlag for å iverksette lovlighetskontroll.

«Fylkesmannen er av den oppfatning at det ikke fremkommer noe som tilsier at kommunens vedtak er beheftet med feil», heter det i brevet.

Ikke avsluttet

Aaland sier til Fosna-Folket at saken likevel ikke er avsluttet.

- Vi kommer til å ta saken videre, og jeg har allerede sendt ytterligere dokumentasjon til Fylkesmannen, sier Aaland.