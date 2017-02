Fraværsregel i skolen får uforutsette konsekvenser

Det skriver fylkesdirektøren for opplæring i Sør-Trøndelag, Inger Johanne Christensen, i et brev til alle fastleger og kommuner i fylket.

Jevn innsats og deltakelse

Den omstridte fraværsgrensa ble innført ved samtlige videregående skoler i Norge fra 1. august 2016. Målet med regelen er å redusere ugyldig fravær i skolen og å motivere elevene til jevn innsats og deltakelse i opplæringa. Grensa betyr at elevene ikke kan ha mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag – det kan i så fall føre til at de ikke får standpunktkarakter.

Mindre «skulking»

Regelen har forarget mange elever, også på Fosen, men ved flere av de fire videregående skolene på Fosen har man sett en markant nedgang i fraværet siden regelen ble innført.

Fylkesdirektøren er også tydelig på at fraværsgrensa har hatt en positiv effekt på fraværet, men det betyr imidlertid ikke at innføring av regelen har gått helt smertefritt.

Økt pågang

Etter første halvdel av skoleåret har fylkesdirektøren fått signaler som tyder på at grensa har ført til økt pågang hos fastleger og annet helsepersonell fra elever i videregående opplæring.

«Sykdom som gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig for hvert enkelt tilfelle, kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen type dokumentasjon», skriver hun i brevet til fastlegene og kommunene.

Elevenes rettigheter

Fylkeskommunen anbefaler at det kommer tydelig fram fra leger og helsepersonell at fraværet skyldes en medisinsk tilstand som gir konsekvens for elevens deltakelse på skolen, og at det settes en tydelig tidsavgrensing.

Fylkeskommunen har også fått flere henvendelser som «problematiserer elevenes rettigheter knyttet til det å få legeerklæring ved sykdom».

Ikke gitt legeerklæring

Ifølge brevet skal det ha vært tilfeller hvor fastleger ikke har gitt legeerklæring på sykdom.

«Fylkeskommunen håper elever i videregående skole blir ivaretatt på lik linje med andre brukere av helsetjenester», heter det i brevet.