Har selskap av nysgjerrig delfin

- Den følger oss på hele runden rundt anlegget, og det ser ut som den liker å svømme og hoppe foran båten når vi får opp farta, forteller Eirik Broen, som jobber ute ved Hosenøyan.

Har døpt delfinen

Han synes det var et artig syn å få se delfinen på så nært hold, og forteller at et av de andre skiftene ved anlegget også gitt delfinen et navn.

- Ja, de har døpt den Bonzo. Den har vært her noen dager, det kan muligens være et ungt individ som er selskapssyk, tror han.

Mange forslag

Ifølge Broen er det ingen av mannskapene som er helt sikre på hvilken delfinart det dreier seg om. Det har kommet forslag som stripedelfin, langsnutet delfin, kvitnos og gullflankedelfin.

- Den ligner kanskje mest på en gullflankedelfin. Den er utrolig kjapp, artig å se hvor fort det går unna, sier Broen.