Med i Kakekrigen på tv

- Dette er en konkurranse for amatørbakere, eller hobbybakere, og premien er en tur til New York, forteller Vanja.

Bare én går videre

Det er fem kakebakere med hver uke i konkurransen og én går videre til semifinaler og deretter finaler.

- Jeg har bakt siden jeg forsto desilitermålet, forteller 17-åringen.

Vanja ble fortalt at hun passet perfekt til å delta i kakekrigen.

- Da måtte jeg jo inn å se på programmet og så bestemte jeg meg for å melde meg på. Jeg var på audition i mai, forteller hun. Når vi får se Vanja i ilden mandag er det flere måneder siden innspillingen ble gjort. Det skjedde i september.

Skole i byen

Vanja er bosatt i Skaugdalen, men går nå skole i Trondheim.

- Jeg går på Barne-og ungdomsarbeider, men er hjemme i helgene i tillegg til at jeg har praksis på Åsly skole to dager i uka, forteller hun.

40 deltakere

Mandag får vi altså se hvordan det går i kakekrigen, om skaugdalingen blir den som går videre i konkurransen.

I løpet av 11 uker møtes 40 hobbybakere i kampen om å vinne Kakekrigen.

Fjerde året

Kakekrigen er et bakeprogram som har gått på FEM siden2013. Serien går over fem uker. Hver uke samles fem deltakere for å konkurrere om å bake den beste kaken. Hver dag går én ut og kun én vinner etter fire programmer. Vinneren fra hver uke går til ukefinalen hvor vinneren får en premie.