- Det blir ikke mye oppholdsvær

- Et nedbørsområde som kommer inn vil gi ei regntung helg og ganske grått vær, sier meteorolog Ingmar Vikane.

Fra fredag kveld og natt til lørdag er det ventet at bygene går over til mer jevnt regn, forklarer han.

Sludd og snø

- Det vil antagelig blåse opp i sørvestlig liten kuling, og utover lørdag vil det være en del vind ute ved kysten. Regnet fortsetter gjennom helga. Søndag ettermiddag/kveld vil det bli noe kjøligere, da vil nedbøren kunne komme som sludd og snø, sier Vikane.

Det vil også komme et nytt lavtrykk som vil avløse det første, forteller han.

- Det kommer et nytt lavtrykk, like etter det første. Det neste lavtrykket vil legge seg innover Trondheimsfjorden og frontsonen vil legge seg over Fosen så det vil da kunne bli sludd og snø, sier han.

Mildt og vått

Det vil være ganske mildt i helga, ifølge meteorologen.

- Temperaturen vil nok ligge på fem-seks varmegrader i helga. Så vil det bli kjøligere utover søndag, et par-tre grader og kanskje også ned mot null. Det blir ei våt helg, så går det over til sludd og snø, ikke mye oppholdsvær, forteller Vikane.