Snakker du i mobilen når du kjører? Dette bør du vite

- Gjennom kikkerten ser vi både tasting og snakking i mobilen på opptil 400 meters hold dersom lysforholdene er gode, forklarer politibetjent Øystein Braseth i UPs Fosen-patrulje.

Fem forelegg i Rissa

Han sier Fosen-patruljen både avdekker snakking i mobilen under kjøring, men også teksting.

- Det er en kombinasjon. Tirsdag denne uka hadde vi en kontroll i Rissa. Der så vi begge deler, forklarer Braseth.

I kontrollen i Rissa ble fem sjåfører ilagt 1650 kroner i forenklet forelegg for bruk av mobil under kjøring. I tillegg fikk tre sjåfører 1500 i gebyr for manglende bruk av bilbelte.

Kan beslaglegge mobilen

På spørsmål fra Fosna-Folket, svarer Braseth at det er mange som ikke innrømmer å ha brukt mobilen under kjøring når de konfronteres av UP.

- Det er egentlig det. Men i ytterste konsekvens kan vi ta beslag i telefonen. Så kan vi hente ut mobilbruksdata fra operatøren. Da vil vi se at vedkommende ringte eller sendte melding til akkurat det tidspunktet vi så sjåføren bruke mobilen gjennom kikkerten, forklarer politibetjenten.