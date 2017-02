Reagerer på fortkjøring i veiarbeidsområde

- Det er vinn-vinn for begge parter, legger han til.

Rettet ut svinger

Veiarbeidet på strekningen Osavatnet – Rødsjøen i Rissa kommune er inne i siste fase. I fjor sommer sprengte anleggsarbeiderne bort enorme fjellmasser for å rette ut de karakteristiske s-svingene ved Osavatnet. I fjor høst ble så den mye omtalte Blåkafeen revet. Rødsjøsvingen ble rettet ut slik at veien nå går rett gjennom der kafeen sto før.

Vil forebygge

Nå pågår veiarbeidet hovedsakelig fra Sørskaret, som er toppen mellom Rødsjøen og Osavatnet, og ned mot Rødsjøsvingen.

- Nå er det lagt asfalt fra Sørskaret og ned mot Osavatnet. Vi merker at når veien blir finere, så kjører folk fortere. Det jobbes imidlertid fortsatt fire dager i uka der, og det er 50-sone flere steder. Vi har opplevd at en del bilister har kommet i høy hastighet inn i anleggsområdet. Vi vil si ifra i forkant for å forebygge, sier byggeleder Rovik.

Han anbefaler kort og greit bilistene om å ta hensyn til veiarbeidet. Nyveien mellom Rødsjøen og Osavatnet vil i grove trekk være ferdig til påske i år. Strekningen åpnes offisielt i juni.