Tidlig innsats har stor betydning for hva elevene lærer og hvordan de utvikler seg.

Fordelt etter grunnskolenøkkelen

- Med en økt bevilgning til tidlig innsats vil kommunene være i bedre stand til å følge opp elevene, sier Torhild Aarbergsbotten, stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag Høyre.

Nå er midlene fordelt etter grunnskolenøkkelen i inntektssystemet til kommunene. Kommunene skal hvert år bekrefte til Utdanningsdirektoratet at tilskuddsmidlene er brukt til lærere på 1.-4.trinn. Kommuner som ikke bekrefter at midlene er brukt som de skal, vil ikke få tildelt midler påfølgende år.

- Håper det løfter skolene på Fosen

Kommunene har anledning til å ansette assistenter inntil en får ansatt lærere, som en midlertidig løsning.

- Jeg håper at disse pengene vil bidra til å løfte skolene i Fosen på sikt. Tidlig innsats gir sparte ressurser på senere tidspunkt for kommunene. Men aller viktigst er at de gir flere elever muligheter til å oppleve mestring og bedre skoledager med å lære å lese, skrive og regne så raskt det lar seg gjøre for den enkelte, sier Aarbergsbotten.

Slik fordeles pengene:

Ørland: 1 093 948

Bjugn: 1 100 774

Rissa: 1 633 183

Åfjord: 715 479

Roan: 246 232

Osen: 301 846