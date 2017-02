Dømt for å ha drukket betydelige mengder etter trafikkuhell

Det var 23. august i fjor at en personbil havner utenfor veien og utpå en plen på Uthaug i Ørland. Sjåføren ble også funnet på en plen noen meter unna bilen. Mannen ble betraktet som lettere skadd og fraktet til sykehus. Politiet mistenkte straks promillekjøring og beslagla midlertidig førerkortet til mannen.

2,35 i promille

Mannen ble ikke siktet for promillekjøring, men for brudd på Vegtrafikkloven paragraf 31 sjette ledd jamfør paragraf 22 femte ledd:

«For å ha nydt alkohol eller inntatt annet berusende eller bedøvende middel i de første seks timene etter at han var ferdig med kjøringen, når han forstod at det kunne bli politietterforskning på grunn av kjøringen eller utvist grov uaktsomhet i så måte».

For kun få timer etter trafikkuhellet, tok politiet en blodprøve av sjåføren. Den viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 2,35 promille.

30 000 kroner i bot

Mannen, som er i 60-årene, møtte og avga en full tilståelse da Sør-Trøndelag tingrett behandlet saken som en tilståelsesdom. Retten fant det bevist at siktede hadde handlet grovt uaktsomt fordi han hadde vært involvert i et trafikkuhell og måtte forstå at saken ville bli etterforsket av politiet. Mannen ble dømt til 24 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Sjåføren må også betale 30 000 kroner i bot. I tillegg er han fradømt retten til å føre motorvogn for en periode på 15 måneder.