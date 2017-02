– De forstår at det haster

Ordfører Vibeke Stjern sier de var i kontakt med fylkesmannen for over ett år sia vedrørende denne saken. Hennes inntrykk er at en har forståelse for at det er om å gjøre å få arbeidet unna. Det er Statkraft som står som utbygger, men det er Åfjord kommune som har reguleringsansvaret.

Utfylling

Det er to problemer i samband med utfyllinga på Monstad. For det første må det mudres opp der djupvasskaia skal være. Dette leirholdige mudderet kan ikke dumpes vilkårlig i fjorden. Der vil det kunne ta livet av blåskjellene i oppdrettsanleggene. I tillegg er det et problem at det fjærakanten må ryddes i noen gamle miljøsynder. Ved å bruke mudderet til å plastre over miljøsyndene, kan en oppnå både å løse problem med deponeringa og få en løsning på miljøsyndene fra fortiden.

– Vi har en god dialog med miljømyndighetene, og vi har tru på at det blir en løsning, sier Stjern.