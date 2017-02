Vil ha 6,4 mill. til Fosen

Fondet har en grunnkapital på 64 millioner kroner. Om lag halvparten av dette kommer fra TrønderEnergi.

- Et løft for næringen

- En god løsning kan være å splitte dette næringsfondet i to, og la sørtrrønderske kommuner for eksempel gjennom dagens regionråd-samarbeid få tilgang til de 30 millioner kroner som opprinnelig kommer fra eierskap i energiselskapet. Dette vil skape et løft for regionrådssamarbeidet og gi muligheter for å løfte næringsutviklingsarbeidet lokalt i flere år framover. For kommunene på Fosen vil dette utgjøre et beløp på rundt 6,4 millioner kroner, sier Schei.

Forslag fra Høyre

I morgendagens møte i komiteen Kollektiv og Regional Utvikling Sør-Trøndelag fylkeskommune vil Høyre foreslå følgende: "Fylkesrådmannen bes vurdere fremtidig forvaltning av fondet og fremme dette som egen sak."

- Dette er kapital som kan bidra til å skaffe nylig vedtatte regionale strategiske næringsplaner en "flying start", sier Rune Schei, som er medlem for Høyre i komiteen for Kollektiv og Regional Utvikling.

- Hører til regionen

- Selv om Fylkestingets flertall har en større budsjettramme for regional utvikling enn tidligere år, sparket det rødgrønne flertallet beina under kommunalt og regionalt næringsfondsarbeid ved å fjerne det årlige tilskuddet som kommunene og regionrådet fikk. Høyre gikk inn for å videreføre og øke tilskuddene, men ble nedstemt i budsjettvedtaket. Nå er det igjen på tide å rydde i "gammelpængan" og la sørtrønderske kommuner få bygge videre på kapitalen som historisk hører til i regionen, sier Rune Schei.

LES OGSÅ: Får aksjer verd millioner