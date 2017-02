Inviterer til Farmen-dag

Som et ledd i kulturbyggingen i forbindelse med kommunesammenslåingen planlegger bondelagene i Rissa og Leksvik en Farmen-dag i områder ved Skaugdal Grendahus 27. mai. Dette blir en dag for familiefolk og unger.

Tettere samarbeid

- Dette gjør vi fordi vi ønsker et tettere samarbeid med bondelaget i Leksvik. Egentlig ville leksværingene ha et felles Åpen Gård-arrangement, men det er litt vanskelig for oss siden vi har en plan om det med de andre bondelagene på Fosen. Da kom lederen i Leksvik bondelag, Maria Hegerberg, med ideen om en Farmen-dag med ulike aktiviteter, og det tente vi i Rissa på, sier bondelagsleder Petter Harald Kimo.

Kimo lover en rekke aktiviteter ved grendahuset den aktuelle dagen.

- Vi er på planleggingsstadiet ennå. Det som er klart er at Bygdeungdomslaget i Nord-Trøndelag kommer med en del aktiviteter, og som en effekt av deres besøk håper vi det blir mulig å få i gang et bygdeungdomslag i Indre Fosen. Vi skal ha traktortevling, og så håper vi Mattilsynet gir oss grønt lys til å ha en dyreutstilling, sier Kimo.

Dugnadsfolk

En slik Farmen-dag krever mye arbeid både i forkant og under selve arrangementet, og Kimo håper på stor dugnadsfolk.

- Vi skal bruke våre egne folk i bondelagene og i Tine, men vi vil gjerne at flere melder seg som frivillige, sier Kimo.

Arrangementet har fått et tilskudd på 30 000 kroner fra midlene Indre Fosen kommune har delt ut til kulturbygging mellom Rissa og Leksvik i forbindelse med kommunesammenslåingen.

