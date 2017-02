- Ingen spor etter unnamanøver på stedet

Det var tidlig om morgenen at ulykken skjedde. Bilen kjørte av veien og traff bergveggen.

- Det er ingen spor etter noen unnamanøver og heller ikke bremsespor på stedet, sier lensmann Tor Flasnes i Bjørnør.

Han opplyser at den omkomne sjåføren brukte bilbelte. Utover det ønsker ikke Flasnes å kommentere etterforskningen av ulykken ytterligere. Etter det Fosna-Folket erfarer, er det ingenting som tyder på at årsaken skyldes en personlig tragedie.

Seks drepte på ett år

26-åringen er den sjette personen som har omkommet i trafikken på Fosen det siste året. I februar i fjor omkom et ektepar i 50-årene i en frontkollisjon på fylkesvei 715 ikke langt fra ferjeleiet i Rørvika i Rissa kommune. Kun en uke senere omkom en eldre mann i en ny frontkollisjon like nord for Haugsdalen skisenter, også det på fylkesvei 715 i Rissa kommune. I fjor høst omkom en 18 år gammel mann i en frontkollisjon på fylkesvei 715 mellom Vanvikan og Rørvik i Leksvik kommune. Senere om høsten omkom en mann i 20-årene i en utforkjøring i Stordalselva i Åfjord. Så inntraff altså nok en dødsulykke på fylkesvei 715 i Osen 5. februar i år.

- Preger folk

Lensmann Flasnes sier dødsulykken preger bygda. På ulykkesstedet er det mange lys og blomster som vitner om tragedien.

- I ei lita bygd som Osen blir det nok så folk tar det mer innover seg enn folk som bor ved E6 hvor det stadig er ulykker. Den omkomne hadde tilknytning til Osen, selv om han ikke bodde her. Blomstene og lysene på ulykkesstedet er et signal på at dette preger folk, sier lensmannen.