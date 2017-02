Bjugn sier nei til én Fosen-kommune

Under tirsdagens ekstraordinære kommunestyremøte i Bjugn tirsdag bestemte flertallet av politikerne seg for å legge én Fosen-kommune på is inntil videre. Forslaget, som ble fremmet av Senterpartiets Kristine Graneng, ble vedtatt med 13 mot åtte stemmer.

Ekstraordinært møte

Det tidligere kommunestyret i Bjugn fattet i 2015 sitt retningsvalg i kommunereformen, og var den gang blant to kommuner på Fosen som ønsker én kommune på halvøya. Ettersom kun Åfjord og Bjugn gikk inn for dette, ble prosjektet skrinlagt, og de to har nå vedtak om sammenslåing.

Fylkesmannens endelige tilrådning til kommunestruktur på Fosen var imidlertid tydelig på at Fosen bør være én kommune fra 2020.

Tredeling

- Det er behov for en runde der vi sjekker ut hva kommunestyret mener om dette. Alle ordførere på Fosen skal møte Fylkesmannen og Sanner (Jan Tore jour.anm) om kort tid, og da må jeg vite hva dere synes, innledet Undertun.

Per Odd Solberg (BB) argumenterte for en tredeling av Fosen, der Bjugn går sammen med Ørland, men forslaget falt med kun to stemmer.

- Respekt for vedtak

Bjugn Høyre gikk til valg på å danne en storkommune bestående av alle syv Fosen-kommuner i 2015. Opposisjonsleder Einar Aaland (H) har imidlertid snudd i saken.

- Jeg synes vi skal ha respekt for det arbeidet som gjøres i Indre Fosen. Vi må også vise respekt for våre egne vedtak om sammenslåing med Åfjord og Ørlands vedtak om å stå alene.

Han var likevel kritisk til å dele Fosen i tre, og mener fusjonene må være basert på frivillighet.

Steile fronter

- Skal vi tredele Fosen tror jeg det vil bli vanskelig å enes om én felles kommune til slutt. Vi er på steile fronter, sa Aaland som på vegne av Høyre fremmet forslag om å bekrefte at Bjugn ønsker frivillig sammenslåing med Åfjord.

Forslaget fra Høyre ble vedtatt mot fem stemmer.

Aaland fikk støtte fra Arbeiderpartiets Kristin Skilleås.

Mistenker sabotasje

- Å slå oss sammen med Åfjord er det som vil være best for innbyggerne i Bjugn, sa hun.

- Det vil være tragisk dersom de frivillige vedtakene fra Åfjord og Bjugn blir avslått og vi ender opp med tvangssammenslåing med Ørland. Vi hørte ingenting fra ørlendingene fra slutten av mai fram til midten av desember. Selv da snakket de ikke direkte med oss, men sa at døra deres var åpen gjennom media og Fylkesmannen, sa Skilleås som lanserte en teori om at Ørlands invitasjon til dialog i desember var forsøk på sabotasje mellom Roan, Bjugn og Åfjord.

Legges på is

Kristine Graneng (Sp) gjorde det klart at hun ikke ser mange fordeler ved at Fosen blir én kommune.

- Det gir lite mening å ha en prosess der man slår sammen kommuner til en tredeling, for deretter å begynne på nytt reformarbeid som skal samle hele Fosen. Det ser jeg ikke logikken i. Jeg tror heller ikke at en så stor kommune vil være positivt, sa Graneng.

Forslaget hennes om å legge Fosen kommune på is inntil videre ble vedtatt med 13 mot åtte stemmer.

Lokaldemokrati i storkommune

Ole Graneng (Sp) var blant dem som støttet forslaget.

- I ett Fosen ser jeg mange utfordringer, særlig med demokratiet og hvordan en lokalpolitiker skal kunne arbeide for hele Fosen. De som skal engasjere seg må nesten være heltidspolitikere for å bli kjent alle deler av Fosen, sa Graneng.

Vil motarbeide tvang

Ordfører Ogne Undertun (Ap) har vært positiv Fylkesmannens tilrådning om en kommune på Fosen, og vært kritisk til en tredeling der Bjugn og Ørland blir slått sammen.

- Jeg kommer til å forholde meg til vedtaket om å legge én Fosen-kommune på is, men jeg vil også si i møtene framover at det er flere i kommunestyret i Bjugn som er positive og opptatt av å samle Fosen, sa ordføreren.

- I Bjugn vil vi ha frivillige sammenslåinger, og jeg som ordfører skal motarbeide alt som heter tvang, sa han fra talerstolen.