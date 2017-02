- Har tro på fornuftig løsning på veiproblemene

I forbindelse med fjellrensk må veien stenges i perioder mellom klokken 7.00 om morgenen og 19.00 om kvelden. Trafikken slippes gjennom fire ganger i løpet av dagen.

LES MER: Fylkesvei stengt på grunn av steinras

Roser innbyggerne for tålmodighet

- Det er klart dette medfører utfordringer for folk og næringsliv i en travel hverdag, men alle er innforstått med at det må til for å få jobben gjort så raskt som mulig. De som er rammet av dette er selvfølgelig de som bor sør for Berfjorden, de skal ha ros for tålmodigheten de utviser i forbindelse med dette, sier Eian.

- Har tro på fornuftig løsning

Han har tro på at det skal være mulig å finne en fornuftig løsning på veiproblemene.

- Vi håper at arbeidet med fjellrensk går raskt, slik at perioden veien må holdes stengt blir så kort som mulig. Arbeidsgruppa som skal se på langsiktig løsning for veien i Berfjord har sitt første møte 22.februar, og jeg har stor tro på at det er mulig å finne en fornuftig løsning på veiproblemene i Berfjorden, sir ordføreren.

Daglig leder ved Kråkøy slakteri, Roger Sørgård, forteller at det har gått greit for bedriften å innrette seg etter tidspunktene veien er åpen på gjennom dagene det nå har vært stengt.

- God dialog med transportør

- I forhold til å få fisken ut med vogntog så har vi hatt en god dialog med transportør, det har gått greit. Vi må bare innrette oss etter dette, sier Sørgård.

Økonomisk har veistengingen denne gang ikke hatt noen betydning for bedriften, forklarer han.

- Noen av våre arbeidsfolk må komme en time tidligere på jobb slik at det skal gå opp med tidspunktet for åpning av veien, men vi forsøker å innrette oss så godt vi kan. Vi er glade for at det nå blir gjort noe, det var mye verre da veien ble stengt i desember, forteller han.

Tapte 800 000

Bedriften tapte 800 000 kroner på de dagene veien var stengt etter raset i desember, opplyser han.

- Det var mye verre. Det er bra at noe nå blir gjort, så kanskje vi slipper at veien blir stengt på grunn av ras slik som den ble i desember, det er ikke et alternativ å foretrekke. Slik som det er nå så har det ingen betydning for bedriften vår økonomisk, sier Sørgård.