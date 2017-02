Vil skjenke året rundt

Skjenkestedet har tidligere bevilgning for utendørs skjenking for deler av året. Nå ønsker de at begrensning med dato for deler av året oppheves. Det søkes om å få skjenke på plattingen på et avgrenset område ved inngangen til bygninga. Likeledes vil de gjøre bevilgninga gjeldende på et avgrenset utendørs areal med platting plassert ved sjøen. De vil med andre ord ha bevilgning på uteområdene som er den samme som innendørs i kroa.

Bevillingen de har nå har en bestemmelse avgrenser utendørs skjenkinga til perioden 1. april – 1. november. Styrer vil utvide dette til å bli ei helårs ordning.

I søknaden anføres følgende: «Skjenkebevilling til Færingen Kro & Pub på Stokkøya begrenser gjesten å ta med alkohol utenfor kroa i perioden 1.11. til 1.4. Ellers i året er dette godkjent på terrassen og bryggen utenfor. Avgrenset område) Det søkes om å ha denne muligheten hele året.»

Tidligere eier ønsket å ha denne bestemmelsen i sin bevilling. Nåværende eier ønsker imidlertid at skjenking kan foregå hele året for hele skjenkearealet. En grunn er fordi det er vanskelig å kontrollere om gjestene tar med seg drikkevarer utenfor kroa. Nærmeste utested i Stokksund har skjenking på avgrenset utendørs areal med merd plassert i sjøen og dette gjelder for hele året. Det er heller ingen andre med fast bevilling som har begrensninger med dato tilknyttet utendørs skjenking.

Saken skal opp i formannskapet.