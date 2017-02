Norges beste idrettslag på mat

34 klubber i Norge er plukket ut til å arrangere Eat Move Sleep cup.

Rissa var arrangør i fjor også, og resultatet ble så bra at Norges Fotballforbund og Bama, som er initiativtakerne bak dette, ga Rissa muligheten i år også. Eat Move Sleep er en nasjonal offensiv med formål å bedre folkehelsa.

Til Ullevål

- Det er attraktivt og mange klubber som søker, forklarer Vibeke Sand.

Initiativet som er gjort i Rissa for å tilby sunn mat på idrettsarrangement har skap oppsikt. Vibeke Sand og Marianne Åsheim holdt et innlegg på Ullevål om prosjektet for alle de andre deltakerne.

- Vi har fått kjempegode tilbakemeldinger på idrettsmaten, og Rissa ble nevnt flere ganger som forbilde, sier de to.

Fotballcupen som arrangeres er for unger mellom seks og 12 år. I år skal det være cup i Rissa 8. og 9. oktober.

Mange planer

Prosjektkoordinator for idrettsmat, Veronika Aune, er storfornøyd med prisen.

- Dette er en sier, og det er så mye positivitet rundt dette, sier hun.

Idrettsmatprosjektet utvikles videre.

- Vi skal lage en sportspølse. En pølse med mindre salt, og mindre fett enn vanlige pølser. Så skal vi utvikle en sportsbar, som er glutenfri og uten nøtter. Vi prøver å gjøre det enkelt for klubbene å velge sunn mat. Nettbutikk blir det neste, forteller Veronika Aune.