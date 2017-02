Interkommunalt selskap får flere oppgaver

Folkehelse Fosen er en del av det interkommunale selskapet Fosen Helse, som eies av kommunene Bjugn, Rissa, Ørland, Åfjord, Leksvik og Roan. Fosen Helse har tilbudt typer helsetjenester til Fosens innbyggere siden starten av 2000-tallet. Ørland kommune er såkalt vertskommune for selskapet.

For sunnere fosninger

I 2010 ble Folkehelse Fosen opprettet med formål å bidra til «en sunnere befolkning på Fosen». Folkehelse Fosen omfatter miljørettet helsevern, samfunnsmedisin og leder for Folkehelse Fosen.

Det er opp til den enkelte Fosen-kommune i hvor stor grad man ønsker å benytte seg av tilbudet, men selskapet etterlyser nå en tydeligere arbeidsfordeling mellom kommunelegene og Folkehelse Fosen.

Forslag fra legene

«Etter at Folkehelse Fosen har vært i drift en stund, synes det riktig å definere mer formelt hvordan dette skal praktiseres», heter det i saksdokumentene.

Kommuneoverlegene på Fosen har kommet fram til en rekke forslag til vedtak om hvordan det interkommunale selskapet skal involveres framover. De foreslår blant annet at Folkehelse Fosen skal ta del utarbeidelsen av helseberedskapsplan, kommuneplan (samfunnsdel/arealdel), og at alle oppgaver innen miljørettet helsevern kan legges til selskapet.

Smittevern og kontrollprogram

De foreslår også at Folkehelse Fosen får i oppgave å utarbeide planer og programmer for smittevern og kontrollprogram for infeksjoner og tuberkulose.

Tirsdag skal Bjugn kommunestyre, som er deleier av Fosen Helse IKS, behandle saken. Rådmannens innstilling er at politikerne slutter seg til forslagene om arbeidsfordeling. Rådmannen innstiller også på at Folkehelse Fosen må utarbeide en årsplan som kan utsendes til deltakerkommunene for rapportering av status.