- Det vil bli mye enklere å betale med mobilen for alle på Fosen

Bakgrunnen for dette er at bankene har sett at oppbyggingen av mange forskjellige løsninger er forvirrende for kundene. Derfor danner vi nå et nytt selskap, forklarer hun.

- Veldig forvirrende

- Vi har som kjent hatt mcash, Eika snapcash, Dnb Vipps og andre løsninger, det er særdeles mange aktører og veldig forvirrende for forbrukerne. Nå dannes det et nytt selskap med Dnb som største aksjonær, Sparebank 1 med 25% og Eika med 10%. Dette betyr trolig at det vil bli mye enklere med mobilbetaling for alle på Fosen siden de aller fleste er knyttet mot Sparebank 1 og Eika, forteller banksjef Linda Iversen i Sparebank 1 SMN.

Målet er å gi kundene en enklere løsning, samt å være bedre rustet mot internasjonal konkurranse. I løpet av kort tid har flere aktører lansert egne betalingsløsninger i tråd med endret kundeadferd. De mange alternativene har gjort det mer forvirrende og tungvint for kundene, spesielt i handleleddet, tror Iversen.

- Skal ivareta kundene

- Vi skal ivareta kundene med gode overganger når det blir aktuelt. Den nye mobilbetalingsløsnignen bygges rundt plattformen VIPPS. For å gjøre mobilbetaling enklere for kunden, går 106 banker sammen om å bygge én felles mobil lommebok for alle norske bankkunder. Gjennom dette samarbeidet står vi bedre rustet til å vinne kappløpet om mobilbetaling i konkurranse med store internasjonale aktører. Mange kunder har gitt uttrykk for at de vil foretrekke én løsning – én sterk og tydelig leverandør – og vi har valgt å lytte til kundene nå, sier Iversen.

Den største konkurrenten i dette markedet er store, utenlandske aktører som vil inn på det norske betalignsmarkedet, forklarer hun.

- For å møte denne konkurransen, må vi forene våre krefter ut mot markedet. Vi ønsker å bygge et sterkt norsk selskap som klarer å utvikle og levere enkle og trygge tjenester til lavest mulig kostnad. At vi nå utvikler kompetanse og teknologi i ett sterkt norsk selskap vil komme kundene til gode, forteller Iversen.