Bjørnars elleville Farmen-parodi har over én million treff

Løberg har tidligere høstet lovord både i inn-og utland for sine humoristiske videoer, og internasjonale kjendiser som Katy Perry og Perez Hilton har delt videoene hans i sosiale medier. Den siste parodien Bjørnar lagde ligger nå ute på YouTube og har fått over en million treff på få dager.

- Tydelig at det treffer

- Folk er veldig opptatt av Farmen! Særlig Farmen Kjendis eller Kjendis-Farmen som det burde hete. Jeg har laget masse parodier, men av og til fenger det litt ekstra og det er tydelig at dette med Farmen treffer det norske folk, sier Løberg om parodien.

Han legger ut et par videoer i uka, og selv om hans parodi på Farmen kjendis har slått an, er det ikke alltid at alt går like godt.

34-åringen er oppvokst i Åfjord, og forteller at det å drive underholdning og humor ikke er et valg han har gjort, men noe han bare er født til:

- Jeg kommer fra en underholdningsfamilie, så jeg hadde ikke så mye valg. Neida. Men mange unge folk kommer ut av videregående og har bestemt seg for å bli komiker eller underholder, det funker ikke helt sånn. Enten er man det, eller så er man ikke det. For min del så hadde jeg rett og slett ikke noe valg, jeg kunne jo ikke bli avløser, eller advokat.

- Denne uka er jeg "hot"

Han får mye oppmerksomhet fra hele landet, og dens siste uka har hele Norge villet ha en bit av ham. Da lokalavisa ringer, synes Bjørnar det er litt mer avslappende enn når riksmedia ringer.

- De har ringt fra alle mulige plasser, så denne uka er jeg "hot", ler Løberg.

Han har også måttet tåle noen stygge kommentarer og hets for sine kjendistolkninger, og selv om noen av dem har vært svært stygge så tar Bjørnar det med et smil.

- Har gjort mye verre ting

Det er mye tull og drit og hets, noen blir sure og liker ikke at man tuller med kjendisene. Noen mannfolk liker ikke at jeg tuller med Lothepus, for eksempel. Men jeg kan jo ikke ta det personlig, jeg liker å provosere og har gjort mye verre ting enn dette, sier Løberg.

Han forteller om da han parodierte Jegertvillingene og Marcus og Martinius. Det falt ikke i god jord hos alle.

- De følte nok at jeg angrep den norske folkesjela. Da tok fansen deres helt av, jeg fikk lange, sinte og stygge meldinger fra fansen. Småjentene er verst, de er livsfarlige!

Også hatmeldingene har Bjørnar planer om å lage underholdning av, for å sette fokus på netthets og mobbing. Han forklarer at noen av meldingene har vært skikkelig heslige, men at han ikke kan ta det personlig.

- Nei, de kjenner meg jo ikke. Jeg er jo stort sett utkledd, så jeg føler ikke at det går på meg som person. Men jeg har spart på de verste mailene, og har planer om å bruke dem for å sette fokus på dette med netthets. Det er ganske drøye ting, og jeg ser for meg med én gang hvordan de som skriver dette ser ut, sier Bjørnar, før han fortsetter:

- Mann, 36, bor hjemme i kjelleren hos mora si; sint, fraskilt, har lagt på seg litt det siste året. Jeg ser det med én gang! Planen er å gi disse en plattform, bruke det til noe fornuftig, sier Løberg.

Når ut til litt flere

Bjørnar har gjort parodier og lagt ut på YouTube siden 2011, og merker at han nå med sin parodi på blant annet Lothepus, Sofa-Tore og Linni Meister fra Farmen Kjendis har nådd et litt eldre publikum.

- Jeg har tidligere merket at hovedpublikummet mitt er veldig unge folk fra elleve til atten-tjueen år, men nå får jeg masse tilbakemeldinger og kommentarer fra førti-og sekstiåringer, og masse venneforespørsler, forteller Løberg.

- Har du fått noen tilbakemeldinger fra de du har parodiert?

- Ja, jeg vet at Tore har lagt ut parodien, han synes det var artig. Det var også et innslag på VG-TV nylig der Linni fikk se parodien. Begge to er herlige mennesker med masse selvironi. Lothepus bryr seg ikke: «VG, ka e det for nåkke tull?Avise? Det e for kvinnfolk, tull!» sier Bjørnar og parodierer Lothepus.

Prøve å finne noe nytt

Han synes det er artig at folk engasjerer seg og at parodiene når ut til så mange, og tror det blir vanskelig å finne et tema som engasjerer folk like mye som den siste parodien.

- Det er jo dette jeg holder på med. Jeg tviler på at jeg klarer å finne noe som slår like hardt som denne Farmen Kjendis-parodien, men jeg må jo stadig prøve å finne på noe nytt som fenger, sier Løberg.