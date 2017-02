- Minner om TV-serien «Forviklingar»

- Kommunereformen minner meg litt om den gamle TV-serien «Forviklingar», sier en lattermild Einar Eian (H), ordfører i Roan.

«Forviklingar» er en amerikansk komiserie som gikk på kanalen ABC i perioden 1977 til 1981. Serien skildret det stadig mer kompliserte livet til to familier.

Stille

Mens debatten om kommunestruktur og sammenslåing går varmt mange steder på Fosen, er det forholdsvis stille i Roan.

Kommunen har brutt forhandlingene om en storkommune med Bjugn og Åfjord. Igjen står et vedtak om å slå seg sammen med kun Åfjord fra juni i 2016, men «partneren» har søkt om sammenslåing også med Bjugn.

Klar holdning

- Enhver politiker må gjøre det han eller hun mener er best for sin kommune. Jeg tar det for gitt at det er nettopp det de har gjort. Da får det bli slik, sier Eian.



- Holdninga til Roan er klar. Vi har vedtak om sammenslåing med Åfjord, og det er det vi har bestemt oss for. Vi ønsker ikke å slå oss sammen med Bjugn. Hvis Åfjord går videre med det, så bli det uten oss, sier ordføreren.

Liten dialog med Åfjord

- Bjugn har inkludert Roan i vedtaket sitt, og det har også Åfjord. Er det noen mulighet for at Roan snur i saken?

- At vi skal ombestemme oss ser veldig lite sannsynlig ut, sier Eian.



- Hvordan har dialogen mellom deg og Åfjord-ordføreren vært i denne perioden?



- Vi har hatt veldig liten dialog hittil i år rundt dette.

Stortingsvalg neste høst

Eian sier at kommunen nå avventer stortingsproposisjonen som blir framlagt rundt påske, og utfallet av Stortingets behandling i juni.

- Det er også Stortingsvalg til høsten. En kommunereform ser det ut til å bli uansett, og det er jeg i utgangspunktet positiv til. Men hvordan stortingsflertallet blir fra neste valg kan påvirke veien videre, sier han.

- Ikke positiv på kort sikt



Eian deltok søndag forrige uke på et møte sammen med resten av Fosens ordførere og rådmenn i Vanvikan. Tema for møtet var Fylkesmannens tilrådning om én kommune på Fosen.



- På kort sikt er jeg ikke positiv til å samle Fosen. På lang sikt tror jeg derimot at det kan være en løsning.

Saken skal behandles av kommunestyret i Roan 2. mars, før møtet i Fosen Regionråd 3. mars.

Ikke for tvang

- Jeg vil ikke forskuttere hvordan den diskusjonen blir i Roan. Kommunereformen vår har hele tiden dreid seg rundt sammenslåing med Åfjord. Ett Fosen har ikke vært tema tidligere, sier Eian.

- Frykter du at Roan kan bli en kandidat for tvang dersom Åfjord slår seg sammen med Bjugn, og én Fosen-kommune legges på is?

- I utgangspunktet er jeg ikke for å bruke tvang, selv om jeg ser at det kan være aktuelt i enkelte sammenhenger. Etter min mening er det ikke nødvendig i Roan. Fylkesmannen mener ikke vi bør stå alene, men jeg mener vi kan klare det på kort sikt, sier ordføreren.

