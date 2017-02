Jublet for pris til KORissa

- De har hatt høye ambisjoner og de gleder både andre og seg selv. De har hatt et høyt aktivitetsnivå til glede for kulturen i bygda, innledet kultursjef Kine Larsen Kimo før vinneren ble ropt opp til scenen.

KORissa takket og fremførte et innslag til glede for publikum.

Store talenter

Det var et variert program publikum fikk presentert. Spesielt Mari Sophie Aalberg Saltvik fra Leksvik imponerte med klokkeren sang. Det var gåsehudfaktor i hallen da hun tolket Elton Johns klassiker Your Song. Pianotalentet Nikola Otterstad var også i egen klasse med sitt pianospill. I tillegg til et stykke av Edvard Grieg, fikk Otterstad lurt inn en egen versjon av Trondhjemsnatt.

- Rørt

Det var frivilligheten og kulturen som skulle hedres søndag kveld. Først delte Sparebank 1 ut hedersprisen. Banksjef Linda Iversen og Magni Rabben fra Rissa idrettslag inntok scenen for å overrekke prisen. Det var Magnar Bremeraunet som fikk prisen for sin innsats som spiller, trener og sin store innsats for håndballen. Stadsbygd sparebank delte så ut innsatsprisen. Banksjef Ola Setsaas og Elise Denstadli delte ut prisen til Tove Solli for hennes innsats for turnmiljøet i bygda.

- Jeg er helt rørt. Barna er så flinke og dette er en livsstil. Jeg skal ikke gi meg ennå, erklærte Solli fra scenen.

Aktiv i 60 år

Så var det frivilligprisens tur. Magne Bremeraunet og Torbjørn Dahle fra Rissa frivilligsentral leste en svært lang begrunnelse. Vinneren Harald Sommerseth har nemlig vært involvert i en svært lang rekke frivillige aktiviteter de siste 50-60-årene, og han er fortsatt aktiv.

- Jeg setter pris på å være frivillig. Takk skal dere ha, sa Sommerseth.

Til ungdomsprisen hadde Indre Fosen ungdomsråd funnet en svært verdig vinner. Gustav Brovold har i løpet av sin unge karriere allerede sikret en rekke medaljer fra nasjonale og internasjonale mesterskap.

- Prisen motiverer meg til å fortsette og trene hardt og stå på, sa unge Brovold etter prisoverrekkelsen.