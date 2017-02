Henlegger sak mot drapssiktet fosning

- Saken er henlagt på bevisets stilling. Det er statsadvokaten som har tatt beslutningen, opplyser politijurist Per Morten Brobakke ved Trøndelag politidistrikt.

Pågripelse etter intervju

Fosningen ble pågrepet og siktet i mai i fjor. Bakgrunnen for pågripelsen var et intervju siktede hadde gjort med NRK. Der fortalte mannen om sin fortid som leiesoldat. I intervjuet snakket mannen om en konkret episode i Sierra Leone i Afrika. Der skal mannen ha blitt vitne til at to menn voldtok en dame på brutalt vis. Videre ble mannen sitert slik: «Jeg tok livet av begge to».

Det var disse uttalelsene som gjorde at politiet besluttet å pågripe mannen. Politiet mente at hendelsen mannen snakket om i intervjuet, skal ha skjedd for 15-20 år siden.

Nektet

I avhør nektet mannen ifølge politiet for å ha begått drap.

- Han nektet straffskyld og sa han ikke hadde gjort det som fremkom i intervjuet, opplyser politijurist Brobakke i dag.

NRK har imidlertid avvist at siktede ble feilsitert i intervjuet.

- Siktede fikk lese gjennom hele saken og han godkjente den før vi publiserte den, sa regionredaktør Sigrid Gjellan i NRK til Fosna-Folket i fjor vår.

Vitner og beslag

Politijurist Brobakke mener det var riktig av politiet å etterforske saken.

- Når det i media fremkommer informasjon om at noen har begått drap, synes jeg det var grunn til det.

- Hvilke etterforskingsskritt har politiet foretatt?

- Vi har foretatt ransaking, gjennomgått beslag, avhørt siktede og vitner, forteller politijurist Brobakke.

Politiet har ikke tatt kontakt med myndighetene i Sierra Leone i forbindelse med etterforskningen.

Mannens forsvarer, advokat Kristin Bugge Midthjell, var ikke kjent med henleggelsen da Fosna-Folket tok kontakt. Hun har ingen kommentar til saken.