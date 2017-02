- Vi er nesten sikret jobb når vi er ferdigutdanna

- Alle disse skapene jeg har gått gjennom, støvsugd og sett over, forteller Andreas Morkemo mens han åpner sikringsskapet i en av leilighetene i Kystgården på Brekstad.

19-åringen fra Åfjord har sammen med klassekamerat Hans Petter Austråttaune (17) fra Ørland vært på utplassering hos FosenKraft Installasjon denne uka.

Praksisuker

Gutta går begge elektrolinja ved Fosen videregående skole. Nå i februar har elevene praksis i to uker, og Andreas og Hans Petter var så heldige at de fikk førstevalget sitt.

FosenKraft Installasjon utfører alt av elektrisk arbeid i Torgsenteret, som huser flunkende nye leiligheter, ny Bunnpris-butikk og næringslokale i første etasje. Her er det med andre ord nok å henge fingrene i for to lærevillige utplasseringselever.

LES OGSÅ: Denne linja er mest populær på Fosen-skole

- Ser hvordan de jobber

- Vi følger montørene, hjelper dem litt og ser hvordan de jobber, forteller Andreas.

Han har valgt en retning innen elektro som kalles sterkstrøm, mens Hans Petter har valgt svakstrøm.

- Svakstrøm er rettet inn mer mot dataelektronikk. Andreas jobber mer med ting som lys, stikkontakter, og sikringsskap, sier Hans Petter.

Alarmer og stikkontakter

Når Hans Petter er ferdigutdannet kan han jobbe som telemontør eller produksjonselektroniker, som innebærer oppgaver som montering av brannalarmer, innbruddsalarmer, videoovervåking, måling og feilsøking på alt fra telefonsentraler til servere og kabler.

Andreas, som ønsker å bli montør eller elektriker, skal jobbe med å legge anlegg for styring av lys og stikkontakter, montering av sikringsskap og andre installasjonssystemer.

Sikkert yrkesvalg

- Vi er nesten sikra jobb når vi er ferdigutdanna. Det er alltid bruk for elektrikere. Selv om det er veldig vanskelig å få lærlingplass, er det veldig enkelt å få jobb, sier Andreas.

Tendensen på landsbasis er at stadig flere ungdommer søker seg til elektrofag. Ved Fosen videregående skole var elektro den mest populære linja med god margin, og danket ut både studiespesialisering og idrett i antall søkere i fjor.

Nåløye

I Sør-Trøndelag fylke totalt var det 401 søkere på 285 plasser i elektrofag, noe som gjør linja til den vanskeligste å komme inn på.

Samtidig er det manko på faglærte elektrikere i Norge, og Andreas og Hans Petter håper og tror at de vil være attraktive på arbeidsmarkedet.

- Jeg tror flere og flere har fått øynene opp for yrkesfag og elektro, sier de.

Variert hverdag

Ute på utplassering hos FosenKraft Installasjon har de fått prøve seg på en rekke ulike arbeidsoppgaver. De har utført arbeid både på Bunnpris og i de nye leilighetene i Kystgården.

- Jeg har blant annet sett over alle sikringsskap og gått over det elektriske arbeidet i alle leilighetene for å sikre at alt fungerer som det skal, sier Andreas.

- Jeg har jobbet med en telemontør for å montere rundt 12 branndetektorer. Det har jeg kun gjort på skolen tidligere. Jeg har også fått være med på å legge kabelskinner, forteller Hans Petter.

- Bra opplegg

For Andreas og Hans Petter kom interessen for elektronikk tidlig. De har begge blitt styrket i troen på at de har valgt riktig yrkesretning.

- Det har vært veldig bra opplegg så langt. Montørene som jobber her er veldig flinke til å lære bort, og de tar seg tid til å forklare oss oppgavene. Det skal også sies at vi kan en del fra før, nettopp fordi vi har dyktige lærere på Fosen videregående skole, sier Andreas.

LES MER: - Mange er fremdeles usikre

Teori må til

De er enige om at man som elektrofagelev må like både teori og praksis.

- Forholdet mellom teori og praksis varierer nok fra skole til skole, men på Fosen videregående skole er lærerne veldig opptatt av at vi skal få prøve ut det vi lærer om. Noe teori må selvfølgelig til for at man skal forstå hva man holder på med, så det er en god blanding.

Hender og kropp

- Har dere noen tips til de som vurderer å gå elektrofag?

- Du må være glad i å bruke hender og kropp, være praktisk anlagt og nøyaktig. Og selvfølgelig må du ha interesse for faget, sier de.