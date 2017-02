- Savner flere svømmere

Hovedtrener Terje Helberg skryter av innsatsen.

- En læreprosess

- De har gjort en fantastisk jobb, og jobbet mye med oppfølging av hver enkelt svømmer. Ettersom vi er helt i oppstartfasen trenger vi litt tid til å prøve, og vi er fortsatt i en læreprosess siden det er stund siden vi gjennomførte noe slikt som dette på Fosen, forteller hovedtrener Terje Hellberg i svømmeklubben.

Hittil i år har 16 elever i aldersgruppen fem til sju år fått svømmeopplæring, og plana er at enda flere, både fra Ørland og Bjugn skal få undervisning utover våren.

- Håpet er å ha gitt minst 40 stykker svømmeundervisning før året er omme, sier Hellberg.

Mye latter

Svømmeopplæringen har bestått i kjernefunksjoner som dykking og flyting, og elevene har drevet med vanntilvenning og leker i vannet. Det har vært mye latter, og også instruktørene har kost seg, opplyser Hellberg.

- Vi har tre instruktører som har jobbet i vannet med elevene, det skaper tillit og trygghet mellom instruktør og elev, noe som igjen gir god kvalitet på svømmeopplæringen. Onsdag mottok de diplom og et merke for den gode innsatsen de har gjort på treninga, etterfulgt av kake og saft. Det er viktig å gjøre litt stas på det første «kullet» vårt, sier Hellberg.

Ungene sier også selv at de har lært mye, og forteller at de synes det har vært gøy og lærerikt, opplyser han.

Hellbergs mål er at Ørland Svømmeklubb skal bli en kjent klubb på Fosen, og bli en attraktiv samarbeidspartner for de andre klubbene i svømmekretsen. Han har tatt med seg ideer fra flere år som trener i Stjørdal, og ett år som assistenttrener i den canadiske satsingsklubben Grande Prairie Piranhas.

Intensivkurs og treningssamling

-I vår planlegger vi, i tillegg til Norges svømmeskole et intensivkurs for de som ønsker å søke opptak til politiskole eller lignende. Det er et kurs som vil gå over fire timer hvor man jobber spesifikt opp mot de enkelte svømmekravene, med mulighet for oppfølging etterpå, opplyser trener Hellberg.

Det er også ønskelig å arrangere en treningssamling i samarbeid med andre svømmeklubber, og et kurs i crawl for voksne.

- For vår elitegruppe ventes det to stevner dette halvåret, Stjørdal i april og eventuelt Kristiansund i mai. Oppkjøringen til de to har allerede startet. Vi kjører teknikkperioder nå, etterfulgt av en langkjøringsperiode før vi er i konkurransemodus, forteller Hellberg, som har tro på at elitepartiet ligger an til å hanke inn noen medaljer og personlige rekorder.

God lagånd

Samtidig som klubben nå har et tilbud og flere utdannede trenere skulle de gjerne også hatt flere svømmere, spesielt i aldersgruppen ni år og oppover.

- Vi begynner å bli godt organisert, men savner flere svømmere. Vi har en veldig god lagånd og et godt støtteapparat, men trenger også kraft fra samfunnet til å gjennomføre dette. Så hvis noen ønsker å starte med svømming så er de velkommen til å ta kontakt.

Flere svømmere vil gi motivasjon for hele klubben, forklarer Hellberg.

- Samtidig gir det oss muligheten til å bli større og delta på flere arrangementer, i tillegg til at de som vil bli med får ta del i en livsviktig idrett som skaper masse idrettsglede, sier Hellberg.