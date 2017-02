Høy temperatur da pengene skulle fordeles

I alt har det kommet inn 37 søknader på midler til eksern kulturbygging mellom Rissa og Leksvik. Alt fra gammeldansklubber og bondelag til teaterlag og menighetsblad har levert søknader for en sum på nesten 4,7 millioner kroner. Ikke alle får det de har søkt om, og noen søknader blir avslått da de ikke fyller kriteriene for tildeling. Drøyt tre millioner kroner ble tildelt i fellesnemndas møte torsdag.

Engasjerende

Før politikerne skulle ta stilling til saken, redegjorde kultursjef Kine Larsen Kimo på en svært engasjerende måte for de vurderingene arbeidsgruppa har gjort i arbeidet med tilrådningene. Flere av arbeidsgruppas medlemmer eller deres nære familie står bak noen av søknadene, og både hun og rådmann presiserte at habilitetsproblematikken har vært nøye vurdert og ivaretatt.

- Hallelujastemning

Etter Kimos orientering entret Harald Fagervold (Rissa PP) talerstolen.

- Det er vanskelig å ta ordet nå etter at vi har fatt en hallelujastemning i salen. Jeg vil foreslå at saken utsettes. Jeg synes ikke den er godt nok fundert, sa han.

Deretter bad Senterparti-gruppa om et kort gruppemøte, før Fagervold igjen bad om ordet.

- Er det rett at de som fremmer en sak skal ha sin egen PR-konsulent? Det er mye penger vi snakker om her.

- Utidig

Det fikk Per Kristian Skjærvik (Rissa Ap) til å reagere.

- Det er utidig av Pensjonistpartiet å kalle kultursjefen PR-konsulent. Jeg er mot en utsettelse av saken.

Heller ikke fellesnemndleder Steinar Saghaug (Leksvik H) likte at det ble sådd tvil om kultursjefens rolle i saken.

- Det er jeg som har bedt Kine om å orientere fellesnemnda om denne saken. Hun er kultursjef og ikke PR-konsulent, sa han.

Rune Schei (Rissa H) støttet Fagervolds utsettelsesforslag.

- Jeg synes ikke habiliteten tåler dagens lys, mente han.

Bjørn Vangen støttet utsettelsesforslaget med den begrunnelse at han mente flere av søknadene som var foreslått tilgodesett med penger var for interne. Det ble tilbakevist av kultursjefen.

- Full tillit

- Nå må vi besinne oss. Vi har selv bestemt kriteriene for tildelingen. Jeg har full tillit til at habilitetsspørsmålet er ivaretatt. Jeg misliker den mistilliten enkelte viser her, sa Reidar Gullesen fra Rissa Venstre.

- Jeg setter pris på en engasjert kultursjef. Jeg vet hva en uengasjert kultursjef betyr også, slo Arvid Penna Steen fra Leksvik Høyre fast.

Fagervolds utsettelsesforslag fikk bare åtte stemmer. Dermed ble saken realitetsbehandlet, og rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

