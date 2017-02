Ung kvinne fyllekjørte på E6 med mann oppå bilen

I Fosen tingrett er hun dømt til 30 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. Kvinnen må også betale en bot på 7000 kroner samt at hun ikke får kjøre bil for en periode på to år.

Nattekjøring

Kjøringen kvinnen ble dømt for fant sted på E6 i Trondheim klokken 03.50 natt til lørdag 6. august i fjor. En utåndingsprøve tatt av henne litt over én time etter kjøringen, viste en alkoholkonsentrasjon på 0,64 milligram per liter luft. Det tilsvarer over 1,2 i promille. Kvinnen hadde en mannsperson liggende på taket eller panseret mens hun kjørte. Videre hadde ikke kvinnen gyldig førerkort.

Samfunnsstraff

Kvinnen ga en uforbeholden tilståelse da saken ble behandlet i retten. Til tross for at retten mente at kjøringen utgjorde stor fare, valgte retten å legge vekt på kvinnens livssituasjon. Retten mente at det forelå sterke individuelle hensyn som talte for at samfunnsstraff var riktig reaksjon.