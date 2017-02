Skal ta kontakt med Dretvik med sikte på å løse konflikten

Rissa- og Leksvik-politikerne vedtok torsdag at Indre Fosen kommune ikke skal ha noen kommuneadvokat. Til tross for det mener Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik, ifølge en granskingsrapport, at han har en gyldig arbeidsavtale for sitt arbeidsforhold som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Denne avtalen gir ham også rett på fire årslønner (3,7 mill.) i etterlønn dersom han fratrer stillingen som kommuneadvokat. Leksvik-politikerne, KS sin advokat og Revisjon Midt-Norge IKS mener avtalen er ugyldig, noe Dretvik og Juristforbundet er uenige i.

Uten debatt

Det gikk fort for seg da fellesnemnda behandlet kommuneadvokatsaken torsdag. Politikerne hadde tatt diskusjonen på forhånd, og ingen tok ordet i debatten. Leksvik-ordfører Saghaug sier fredag til Fosna-Folket at de nå skal forsøke å finne en løsning på saken.

- Nå har politikerne vedtatt at Indre Fosen kommune ikke skal ha en kommuneadvokat. Samtidig har Leksvik en rådmann som mener han har en arbeidsavtale som kommuneadvokat i Indre Fosen. Hvordan skal dere løse konflikten?

- Vi vil ta kontakt med Kai Terje (Dretvik, red.anm.) for å se om vi klarer å finne en løsning på situasjonen, svarer Saghaug.

- Nærmest ikke kontakt

På spørsmål fra Fosna-Folket, svarer han at kontakten bør skje så fort som mulig.

- Det var ikke aktuelt å ta kontakten før dere behandlet kommuneadvokat-saken i fellesnemnda?

- Det ble ikke vurdert.

- Har det vært kontakt mellom politisk ledelse og rådmann Dretvik siden september i fjor?

- Nei. Nærmest ikke kontakt.

- Har dere tenkt på en annen stilling for rådmann Dretvik i Indre Fosen?

- Så langt har vi ikke gjort det, svarer ordfører Saghaug.

Rådmann Dretvik har tidligere ikke svart på Fosna-Folkets spørsmål om hvorvidt han vil gå rettens vei for å få det han mener han har krav på i henhold til arbeidsavtalen av juni 2015.

Ble enige

Konflikten mellom rådmann Dretvik og kommunen har en lang forhistorie. I mars 2015 ble Rissa og Leksvik kommuner enige om en intensjonsavtale om sammenslåing. I samme periode avgjorde Rissa-rådmann Vigdis Bolås og Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik hvem som skulle bli rådmann i en eventuell ny kommune. De to ble enige om at Bolås skulle bli rådmann og at Dretvik skulle bli kommuneadvokat. Våren 2015 ga Dretvik uttrykk for at han ville ha en arbeidsavtale vedrørende sin mulige fremtidige stilling som kommuneadvokat. Både Rissa-rådmann Bolås og Rissa-ordfører Vollan har i ettertid bekreftet at de hørte snakk om dette våren 2015, men at de ikke fikk vite at en avtale var inngått.

Fire års etterlønn

23. juni 2015 undertegnet daværende Leksvik-ordfører Einar Strøm (Sp) og daværende varaordfører Jahn Winge (H) arbeidsavtalen som sikret rådmann Dretvik tre års etterlønn dersom han sluttet som Leksvik-rådmann, og videre fire års etterlønn (3,7 mill.) dersom han sluttet i sin mulige fremtidige stilling som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Dretviks motiv for å inngå avtalen skal ha vært å gjøre det vanskelig for en eventuell ny kommune å si ham opp. Han har tidligere påpekt til Fosna-Folket at kommuneadvokatstillingen ikke er lovpålagt, og at den kunne henge i en tynn trå om den nye kommune måtte bruke sparekniven. Strøm og Winge har tidligere forklart at de inngikk avtalen blant annet for å sikre at Leksvik kommune hadde en dyktig rådmann i innspurten av sammenslåingen.

Den 25. juni 2015 vedtok fellesnemnda for den nye kommunen at Bolås skulle bli rådmann og Dretvik kommuneadvokat i en eventuell sammenslått kommune. Politikerne, med unntak av Strøm og Winge, kjente på det tidspunktet ikke til den senere så mye omtalte arbeidsavtalen.

Les mer: Her er hele avtalen.

Ble ikke enige

Kun Strøm, Winge og Dretvik skal ha kjent til avtalen og innholdet i den frem til nåværende Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) ble kjent med den våren 2016. Saghaug undersøkte om avtalen var behandlet i riktig organ, noe den ikke var. Sommeren 2016 forhandlet tre politikere med rådmann Dretvik. Politikerne ville bygge videre på en usignert arbeidsavtale fra 2013, mens Dretvik ville forhandle ut ifra juni 2015-avtalen. Partene var uenige om hvorvidt avtalen av juni 2015 var gyldig. Dretvik mente den var gyldig, noe politikerne var uenige i. Partene klarte ikke å komme til enighet, men i august kom Dretvik og politikerne i mål med en permisjonsavtale. 15. september i fjor vedtok Leksvik kommunestyre rådmann Dretviks permisjon under forutsetning av at arbeidsavtalen av juni 2015 ble lagt til side. Ordfører Saghaug sa til Fosna-Folket like etter møtet at han hadde informert Dretvik om forutsetningen, og at han forsto det slik at Dretvik godtok den. Rådmann Dretvik har permisjon fra rådmannsjobben i Leksvik fra 15. september i fjor til 1. januar 2018. I permisjonstiden har Dretvik en årslønn på 930 000 kroner.

Les mer: Mener avtalen ble brukt for å bli kvitt ham.

- Ugyldig

I januar i år kom granskingsrapporten fra Revisjon Midt-Norge IKS. Den konkluderte med at arbeidsavtalen av juni 2015 er ugyldig. I rapporten kom det dessuten frem at rådmann Dretvik, som nå er i permisjon, fortsatt mener at avtalen er gyldig. Dretvik mener, ifølge rapporten, også at han ikke har frasagt seg rettighetene i den.

Nå har både Leksvik- og Rissa-politikerne vedtatt at Indre Fosen kommune likevel ikke skal ha en kommuneadvokat.

Til tross for det, mener altså rådmann Dretvik, ifølge granskingsrapporten, at han fortsatt har en arbeidsavtale som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune.

Fosna-Folket har forsøkt å få en kommentar fra Leksvik-rådmann Dretvik, foreløpig uten å få svar.