Ny runde om Hutjønna

Grunnet dette har plana for aktivitetsparken gått ut på ei - begrensa ny høring. Et forslag til reguleringsplan for Hutjønna aktivitetspark lå ut til offentlig høring i tidsrommet 22.09.15 til 03.1 1.15.

Innspill

På grunn av uttalelser i den offentlige høringsrunden, har Åfjord kommune kommet til at det må gjøres endel endringer i planen. Endringene har etter hvert blitt så omfattende at en finner det naturlig å sende planen ut på en ny begrenset høring.

Reviderte kart, bestemmelser og beskrivelse, samt redigerte innspill og uttalelser er lagt ut på heimesidene til Åfjord kommune.

Mindre motor

Ny adkomst og kjøreveg inn til området for skiarena og skyteanlegg er blant de elementene som endres i den nye plana.

Endringen er en følge av krevende stignings- og grunnforhold i først tenkte alternativ. Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsket også å begrense motorisert ferdsel inn i området. Tidligere adkomst kunne ha kommet i konflikt med hensynssone H5 70. Ny adkomst og kjøreveg er vist i kartet fra FV723 ved eksisterende parkeringsplass P02. Kartet beskriver gang og sykkelveg parallelt med den nye kjørevegen. Kommunen vil vurdere å slå sammen disse to funksjonene, ettersom motorisert ferdsel vil være begrenset av vegbom.

Avkjøring

Eksisterende avkjørsel vil bli stengt ved bygging av ny kjøreveg. Adkomsten vil bli ivaretatt av den nye avkjøringen. Dagens adkomst fra Fv 723 til Å skytebane vil bli stengt når anlegget blir avviklet og erstattet av et nytt skyteanlegg.

Badeområde og fiskeplass endres. Grunnforholdene ved de først tenkte fiskebryggene viste seg å være svært krevende. Kommune har følgelig valgt å redusere omfanget noe, og flytte bryggene til området for badeaktiviteter. Her er adkomst og grunnforhold enklere.

Opplysningsvesenets (OVF) fond har kommet med innspill vedrørende bygging av skogsbilveg. OVF er en av flere grunneiere i planområdet. OVF har også eiendommer i områder nord-øst for planområdet. Eneste adkomst til disse teigene er gjennom planområdet. Åfjord kommune har hatt dialog med grunneieren, og er kjent med at OVF vurderer å bygge skogsbilveg klasse inn til eiendommene ved Berdalsvatnet. Dersom planene rundt skogsbilveg blir realisert, skal denne bygges i tett dialog med Skigruppa i Åfjord idrettslag. Dette for å sikre god tilpasning av vegtrase mot planlagte og eksisterende sti- og løypeanlegg. Vi har hatt løpende korrespondanse med Nortømmer, som forvalter grunneierens eiendommer. Formuleringer rundt dette er tatt inn i bestemmelsene under punktet Naturformål . Den nye fristen for å komme med uttalelser er satt til fredag 10. mars.

