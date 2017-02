Kommunen tar trolig over vannverket

Nylig signerte Nes vassverk en intensjonsavtale om kommunal overtakelse av vannverket. Det privateide samvirkeforetaket har drevet med uttak, rensing og distribusjon av vann til sine abonnenter ved Nes i Bjugn kommune siden midten av 90-tallet. Deler av virksomheten var oppe å gå allerede på 60-tallet.

Krisevannforsyning

Av intensjonsavtalen, som ble signert allerede i midten av desember i 2016, går det fram at det er Nes vassverk som har henvendt seg til Bjugn kommune med ønske om at kommunen tar over, eventuelt at vannverket får tilgang til det kommunale vannledningsnettet som krisevannforsyning.

- Vi henter ut vann fra vatn på Tønnelsfjellet i perioder hvor vi har lite i bassenget. Men vi skal levere vann til stadig flere hytter som kommer til i området, så vi ser at det blir for dårlig krisevannforsyning, forteller styreleder Ivar Hellem i Nes vassverk.

150 abonnenter

Han forteller at vannverket, som leverer vann til cirka 150 abonnenter, kan være modent for oppgraderinger på sikt.

- Anlegget er over 50 år gammelt, og renseanlegget er godt over 20 år gammelt, sier han.

I formannskapsmøtet i Bjugn tirsdag neste uke skal politikerne avgjøre hvorvidt de ønsker å godkjenne avtalen, som er signert av ordfører Ogne Undertun (Ap).

Ny forsyningsledning

Ved overtakelse er det kommunen som får alle rettigheter og forpliktelser tilknyttet vannverket, imidlertid «med de tilpasninger som trengs for å harmonisere det med de kommunale forskrifter, regler og bestemmelser», heter det i avtalen.

For at abonnentene ved Nes skal bli forsynt med vann fra det kommunale nettet, må det legges ny forsyningsledning ved Steinvik og fram til kirka på Nes.

Fire millioner kroner

Dette vannet kommer fra Barsetvatnet. Kostnadene med å legge ny forsyningsledning til Nes er anslått til fire millioner kroner.

Det er foreløpig ikke klart hvordan finansieringa skal løses.