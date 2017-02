Dette mener politikerne om én Fosen-kommune

Neste tirsdag skal politikerne i Bjugn diskutere Fylkesmannens tilrådning og mulighetene for å danne kun en kommune på Fosen. Ordførerne samles til møte i Fosen regionråd for å debattere saken nærmere 3. mars, og før den tid er det ønskelig at tilrådningen om en Fosen-kommune diskuteres internt i de syv kommunene.

Splittet

Bjugn vedtok 31. januar sammenslåing med Åfjord, og «eventuelt» Roan. Likevel har ordfører Ogne Undertun (Ap) uttalt at han er positiv til kun én Fosen-kommune, og mener at en tredeling av Fosen vil føre til «mye krig og konflikt». Bjugn var også blant de to kommunene på Fosen som hadde én kommune som retningsvalg i 2015.

De øvrige politikerne i Bjugn er imidlertid splittet før møtet tirsdag. Per Odd Solberg (Bygdelista) vil ikke gå inn for én Fosen-kommune.

- Jeg ønsker en tredeling av Fosen. Ørland og Bjugn slås sammen, Osen, Roan og Åfjord slås sammen og Indre Fosen fullfører prosessen. Tiden er ikke moden for å samle Fosen til én kommune nå, sier Solberg.

- Må ta ansvar

- Hvorfor er ikke tiden moden for det?

- Rissa skal slå seg sammen med Leksvik om ni måneder, og har alle planer klare. Tidspunktet er ikke riktig, vi må la Indre Fosen holde på. Kanskje kan vi få til én Fosen-kommune om 10 til 15 år, mener Solberg.

Han har lenge ivret for sammenslåing mellom Ørland og Bjugn.

- Jeg ser ikke bort i fra at det blir med tvang. Bygdelista er ikke for tvang i utgangspunktet, men i dette tilfellet må noen ta ansvar.

Gikk til valg på én kommune

Bjugn Høyre gikk til valg på å samle Fosen til én storkommune i 2015. Høyre-leder Einar Aaland (H) ser imidlertid at det kan bli utfordrende.

- Bildet vi ser i dag gjør det vanskelig. Vi ønsker fortsatt å samle Fosen, men det er viktig for oss at det foregår frivillig og at det ikke forpurrer andre prosesser som pågår, eksempelvis i Indre Fosen. De er midt i en tung sammenslåingsprosess nå. De må få gjort ferdig sin prosess før vi starter diskusjonen om én kommune på Fosen, sier Aaland.

- Vil splitte oss

Selv om Høyre vil avvente med Fosen kommune, er ikke Aaland positiv til tredeling av halvøya, særlig dersom tvang blir brukt.

- En tredeling vil sannsynligvis aldri føre til en storkommune. Jeg tror i likhet med ordføreren at vi vil ende opp med konflikter og krig om interkommunale tjenester og ressurser. Det vil ikke samle oss, det vil splitte oss, og er etter min mening det dummeste mellomalternativet.

- La de frivillige prosessene få gå sin gang nå, deretter kan vi eventuelt samle alle til én Fosen-kommune, sier Aaland, som tror kommunestyret vil holde på vedtaket om sammenslåing med Åfjord under tirsdagens møte.

- Ikke realistisk

Senterpartiet har lenge vært splittet i sitt syn på hvilken retning Bjugn skal gå i kommunereformen. Varaordfører Hans Eide (Sp) tror imidlertid ikke at partiet vil gå inn for én kommune på Fosen.

- Nei, det tror jeg ikke. Sist gang dette kom opp, i 2015, var svaret vårt nei. Jeg tviler på at det har endret seg siden den gang. Da må i så fall samferdselsløsninger over Stjørnfjorden være i orden først. Det er viktig for å korte ned avstander mellom de største kommunene, sier Eide.

- Er det realistisk å samle Fosen til én kommune?

- Foreløpig er det ikke realistisk. På sikt kan det bli det, men jeg vet ikke når, sier varaordføreren.